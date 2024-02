La Lamborghini Huracán pourrait recevoir une variante supplémentaire avant de disparaître de la chaîne de production. De récents dépôts de marque en Europe, découverts par CarBuzz.com, révèlent que la marque italienne a réservé le nom "Huracán STJ". Les documents ont également révélé un logo qui pourrait désigner cette nouvelle version de l’Huracán jusqu'alors inconnue.

Le constructeur, basé à Sant'Agata Bolognese, a annoncé en mai 2023 que tous les exemplaires de l’Huracán avait été vendus et que la production restante devrait être achevée en 2024. Donc, si la STJ s’avère une réalité, il ne faudra pas s’attendre à une production massive de cette voiture. Et elle ne sera sûrement pas disponible pour le commun des mortels.

Place au moteur hybride…

Si on devait l’imaginer, la nouvelle variante sera probablement une version dédiée pour la piste et basée sur l’Huracán STO déjà bien sauvage. Le design du logo STJ, dans le brevet, est d’ailleurs similaire au badge SVJ utilisé pour la version la plus axée sur la piste de l'Aventador (voir ci-dessous).

La Huracán STJ pourrait se situer entre la STO et la voiture de course GT3, offrant des performances uniques sur piste avec un ensemble plus confortable et plus complet. La STO est équipée d'un V10 atmosphérique de 630 chevaux qui peut envoyer la supercar à 100 km/h en 3,0 secondes. Il est très probable que la STJ s’en tienne probablement à cette configuration de groupe motopropulseur.

Cette nouvelle Huracan sera probablement la dernière de son espèce. Lamborghini a lancé le modèle il y a dix ans, en remplacement de la Gallardo, et la marque italienne prépare son successeur pour 2024. Cette nouvelle supercar aura certainement un moteur réduit, très probablement un V8 biturbo, et une technologie hybride rechargeable. Vivement la STJ…

