Après des mois de rumeurs et surtout de colère de la part des salariés (mais sans perturbation des activités), Renault a tranché : le projet moteur d'Alpine ne sera plus qu'un lointain souvenir en 2026 et va lancer la transformation du site de Viry-Châtillon.

L'abandon des unités de puissance par le constructeur français signe la fin d'une longue histoire (presque ininterrompue) entre la F1 et Renault depuis 1977. Que ce soit les victoires, jusqu'en 1986, les cinq titres constructeurs (sur six) de 1992 à 1997 (avec Williams), les deux nouveaux championnats 100 % maison en 2005 et 2006 puis les quatre titres, entre 2010 et 2013, avec Red Bull, le savoir-faire des ingénieurs tricolores aura fait parlé. Mais l'arrivée du V6 hybride et les performances de ces dernières saisons ont fini par sonner le glas du moteur français si bien qu'Alpine va devoir chercher une motorisation cliente d'ici 2026 (peut-être chez Mercedes).

L'Alpine Hypertech et une supercar

Mais cela ne signifie par que l'usine de Viry s'apprête à fermer. Le Groupe Renault a en effet confirmé que le centre va devenir "l'Alpine Hypertech". Le nouveau bâtiment sera en charge du développement à court et moyen termes de batteries pour les véhicules sportifs de la marque. Plus tard, les équipes conduiront également des activités de Recherche & Advanced Engineering sur la chimie des cellules à très haute densité d’énergie, notamment avec la technologie "solid state battery". Voici ce qui est précisé dans le communiqué :

"L'Hypertech Alpine sera un nouveau centre d'ingénierie de pointe à Viry-Châtillon. Il sera le centre d'excellence qui réunira une ingénierie aux connaissances techniques de pointe et une expertise de l'automobile haute performance, au service d'Alpine et de Renault Group".

Le moteur Renault aura connu quelques périodes dorées, notamment à bord des R25 et R26 pilotées par Fernando Alonso (ici, en 2006) et Giancarlo Fisichella.

Le centre va garder un fort lien avec le sport automobile et va contribuer au développement de la future Supercar d'Alpine. En conclusion, il est précisé que :

"Chaque collaborateur, concerné par ce projet de transformation, se verra proposer un nouveau poste au sein d'Hypertech Alpine. Une cellule dédiée, composée de membres de la direction, des ressources humaines et de représentants des salariés, sera mise en place pour travailler sur les différents dispositifs d'accompagnement de la transformation et notamment les plans de formation nécessaires à la montée en puissance des nouveaux projets." "La création de ce centre Hypertech Alpine est clé pour la stratégie de développement d'Alpine et, plus largement, pour la stratégie d'innovation du Groupe. C'est un tournant dans l'histoire du site de Viry-Châtillon qui permettra de pérenniser un savoir-faire et d'inscrire ses compétences rares dans le futur ambitieux du Groupe, en renforçant également Alpine dans sa position de 'garage de l'innovation'. Son ADN sportif demeure un pilier de la marque et continuera à nourrir, notamment grâce à Hypertech Alpine, un projet industriel et automobile sans précédent."