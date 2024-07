"Adrian n'a pas été tenu en laisse, il n'y a pas de réglementation de la FIA, pas de plafond de coûts - c'est pourquoi elle est si chère - mais c'est la voiture ultime, c'est vraiment une voiture incroyable", a déclaré Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, avant de dévoiler la RB17.

Adrian est, bien sûr, Adrian Newey, le designer le plus titré de l'histoire de la Formule 1. La RB17 est la suite de l'Aston Martin Valkyrie, une hypercar réservée aux circuits qui promet d'être plus rapide sur certains circuits qu'une F1 moderne. À Goodwood, Motor1 a eu l'occasion de s'entretenir avec Newey, Horner et Rob Gray, le directeur de Red Bull Advanced Technology.

"J'ai eu la chance, au fil des ans, de piloter un grand nombre de voitures, des voitures classiques des années 60 aux Formule 1 relativement modernes", a déclaré Newey lors d'une table ronde avec les médias à l'occasion du lancement de la RB17. "Et ne vous méprenez pas, j'adore conduire les classiques, j'en profite énormément, mais lorsque vous conduisez une Formule 1 moderne, l'excitation, la vitesse, l'adrénaline, etc, sont d'un tout autre niveau".

Adrian Newey avec la Red Bull RB17

Adrian Newey voulait donc des sensations fortes en F1, mais dans un package "accessible à tous", de l'amateur avec un peu d'expérience sur circuit aux pilotes de la trempe de Max Verstappen. Pour cela, il faut une puissance énorme, une force d'appui considérable, un poids minimal et un ensemble ressemblant à une F1 avec plus de carrosserie. Le moteur est un Cosworth V-10 de 4,5 litres à 15 000 tours/minute, développant 1 000 chevaux, complété par un moteur électrique de 200 chevaux. La force d'appui maximale est de 1 700 kg, et le poids visé est d'un peu moins de 910 kg. Mais il s'agit également d'une voiture qui, selon les termes de Newey, est "incroyablement adaptable".

Cette adaptabilité provient des systèmes aérodynamiques et de suspension actifs qui révèlent un contrôle énorme sur l'équilibre de la tenue de route de la voiture. De plus, il existe des modes moteur qui permettent aux pilotes d'utiliser la puissance maximale de 1 200 chevaux, un système ABS et un différentiel réglables, ainsi qu'un contrôle de la traction.

"Vous pouvez effectivement régler la voiture - et cela peut être fait depuis le cockpit, sans avoir à brancher un ordinateur portable - soit légèrement sous-vireuse, soit neutre, mais pas brusque", a déclaré Gray à Motor1. "C'est une configuration un peu plus lente, mais c'est quelque chose qui aidera les gens à se familiariser avec la conduite de cette voiture dans un premier temps."

La suspension active va plus loin que la simple suspension automobile traditionnelle puisqu'elle est capable d'exercer elle-même une force sur la carrosserie. Selon M. Gray, des éléments actifs contrôlent le soulèvement (essentiellement la hauteur de caisse) et le roulis, et chacun d'entre eux peut être réglé plusieurs fois dans un virage. La suspension active est un atout considérable pour une voiture de ce type, car lorsqu'il s'agit d'aérodynamisme important, il faut que la plate-forme reste stable pour ne pas créer de déséquilibre aérodynamique. Sans éléments actifs, les mouvements de la carrosserie seraient contrôlés par des amortisseurs ultra rigides, faute de quoi on obtiendrait des phénomènes de marsouinage tels que ceux observés sen F1 lors de la saison 2022.

De gauche à droite : Rob Gray, Adrian Newey, Christian Horner

Rob Gray a expliqué à Motor1 que le système d'aérodynamique est contrôlé par des éléments mobiles dans les ailes avant et arrière, ainsi que dans le diffuseur arrière. Adrian Newey a expliqué que la voiture commence à réduire l'appui aérodynamique à mesure que la vitesse augmente. Sans la possibilité de réduire cet appui lors de la prise de vitesse, les pneus de la RB17 se comprimeraient trop.

En ce qui concerne les pneus, Red Bull a travaillé avec Michelin pour proposer trois options différentes pour la RB17. Il y a un pneu à bande de roulement sur des roues de 20 pouces qui sert à la fois de pneu pluie et d'option la plus accessible pour la conduite sur le sec, avec des caractéristiques similaires à celles d'un pneu de voiture de route. Il y a ensuite deux options slicks, l'une destinée à augmenter la vitesse tout en restant accessible, et un pneu "confidentiel".

Semblable à celui utilisé sur les Hypercars du Mans, le pneu confidentiel est, comme son nom l'indique, constitué d'un composé secret que seul Michelin connaît. C'est le pneu le plus rapide pour la RB17, et si vous voulez le faire rouler, Michelin sera là, et ils reprendront le pneu quand vous aurez fini.

"Ce que j'avais en tête, à tort ou à raison, c'est que si vous pratiquez un nouveau sport, le golf par exemple, vous allez dans un club de golf, vous frappez quelques balles et elles volent partout", a déclaré Newey. "Vous appréciez votre journée, mais vous voulez aussi vous améliorer, alors vous prenez un caddy pour vous coacher et vous améliorer, et c'est la même philosophie."

Red Bull

C'est également la raison pour laquelle la RB17 est biplace. Le pilote peut prendre un coach pour s'asseoir sur le siège droit, ou un ami ou un partenaire pour l'accompagner.

"Avec la capacité d'adaptation que j'ai décrite plus tôt, vous pouvez partir d'une voiture qui n'est pas dangereuse à conduire - elle ne va pas vous surprendre tout le temps - et évoluer avec la voiture jusqu'au niveau de performance avec lequel vous vous sentez en confiance et jusqu'à la vitesse avec laquelle vous vous sentez à l'aise".

Elle est également construite comme une Formule 1, Red Bull réalisant la majeure partie de la fabrication en interne et faisant appel aux mêmes fournisseurs de pièces pour les éléments qu'elle ne construit pas elle-même. Red Bull a fait appel à Cosworth pour construire le moteur, fort du succès de son partenariat avec Newey sur l'Aston Martin Valkyrie. Red Bull a d'abord examiné des moteurs biturbo V6 et V8, mais Newey n'aimait pas le son qu'ils produisaient et l'installation de refroidisseurs d'air de suralimentation s'est avérée difficile. Ils ont donc opté pour un V10. Alléluia.

Newey voulait 1 000 chevaux, ce qui a conduit Red Bull et Cosworth à opter pour un V10 de 4,5 litres avec une limite de régime de 15 000 tr/min. Horner considère la RB17 comme une sorte de collection des plus grands succès de la carrière de Newey, et en fin de compte, un V10 était le seul moteur approprié. La boîte de vitesses, nous a dit Gray, utilise des composants de XTrac dans un ensemble construit et conçu par Red Bull. Comme dans une F1, elle est montée longitudinalement derrière le moteur, pour faire de la place aux voies du diffuseur.

Selon Newey, la RB17 est beaucoup plus facile à piloter qu'une F1 moderne. Vous pouvez vous rendre seul sur un circuit et la piloter, mais ce n'est pas conseillé. En revanche, vous n'aurez pas besoin d'une équipe entière pour faire rouler la voiture sans qu'elle tombe en panne. Red Bull stockera et exploitera la voiture pour vous, et mettra en place un programme de développement pour que les pilotes puissent acquérir de l'expérience.

On comprend mieux pourquoi, comme le dit Horner, la RB17 est sacrément chère. Plus de 6 millions de dollars, en fait, ce qui éclipse beaucoup d'autres hypercars. Mais aucune autre hypercar n'offre de véritables performances comparables à celles d'une F1, et aucune autre n'est issue de l'esprit d'Adrian Newey, à l'exception de la RB17.