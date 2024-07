La Red Bull RB17 est stupéfiante. Elle développe une puissance de 1200 chevaux grâce à un V10 de 4,5 litres, son poids à vide est inférieur à 910 kg et elle est capable d'exercer une force d'appui maximale de 1 700 kg.

Adrian Newey, le concepteur de génie qui œuvre au sein de l'écurie Red Bull depuis la saison 2006 et qui est à l'origine de la RB17, s'est adressé aux médias lors de la présentation de la voiture au Festival de la vitesse de Goodwood ce vendredi et a révélé un autre chiffre étonnant : lors de récents essais par simulation, la RB17 a été plus rapide qu'une Formule 1 moderne. Elle est plus rapide d'environ une seconde par tour que le temps de la pole à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2024.

"Grâce à sa composition, à la suspension active, à la force d'appui adaptée en fonction de la vitesse et des réglages, etc., aux ajustements d'équilibre que nous pouvons y apporter grâce à la suspension active et aux trois choix de pneus différents, cette voiture est capable d'être pilotée par un bon pilote amateur qui, nous l'espérons, a également suivi une formation avec nous sur le simulateur, et qui peut vraiment sentir la voiture, puis commencer à construire et à se développer avec la voiture, pour finalement, dans les bonnes mains, être capable de réaliser des temps au tour similaires à ceux d'une Formule 1", a déclaré Newey aux médias, y compris Motor1.

"Dans nos simulations, nos pilotes auraient été confortablement en pole à Silverstone le week-end dernier. Je ne me souviens pas du chiffre exact, pour être honnête, mais [c'est environ une seconde]. Il s'agit évidemment d'une simulation, donc il y aura toujours des erreurs, mais c'est dans cette fourchette."

Red Bull

Un chiffre étonnant qui est obtenu grâce à un pneu Michelin "confidentiel" développé spécifiquement pour la RB17. Comme pour le LMDh et l'Hypercar, ce pneu utilise des composés que Michelin ne révèle même pas au constructeur de la voiture. Ils reprennent également les pneus avec eux après que la voiture ait roulé.

Tout cela pourrait être un peu trop pour quelqu'un qui ne s'appelle pas Max Verstappen, mais comme le dit Newey, la voiture utilise ses systèmes actifs d'aérodynamique et de suspension pour rendre les choses plus accessibles. Il y a également deux autres pneus Michelin, l'un à bande de roulement, l'autre slick, qui sont tous deux conçus pour faciliter la vie du pilote, au détriment d'une certaine performance. Le directeur technique de Red Bull Advanced Technologies, Rob Gray, explique également à Motor1 que le moteur dispose également de plusieurs modes de puissance.

Red Bull produira 50 exemplaires de la RB17 à partir de l'année prochaine. Peu de temps après, elle se retrouvera probablement sur des pistes et circuits empruntés par des F1, de quoi pouvoir établir quelques comparaisons.