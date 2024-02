Depuis 2018, les World Car Awards incluent le prix "World Car Person of the Year", qui récompense une personne ayant apporté une contribution significative à l'industrie automobile au cours de l'année civile précédente. Son travail peut avoir eu un impact significatif sur sa marque ou son entreprise, ou peut avoir signifié une avancée en matière de sécurité, d'ingénierie, de conception ou de technologie qui a bénéficié à l'ensemble de l'industrie ou aux consommateurs.

Cette année, le jury composé de plus de 100 journalistes de 29 pays a élu Adrian Newey, directeur technique de Red Bull Racing, la force motrice derrière la RB19, la voiture de course la plus dominante de l'histoire de la Formule 1 jusqu'à présent.

Une victoire après l'autre

En 2023, la RB19 a remporté 21 des 22 courses, permettant à Red Bull de remporter son sixième championnat du monde et à Max Verstappen son troisième. Son design a donc établi la norme et sera également une source d'inspiration pour ses concurrents. Adrian Newey a reçu le prix après 35 ans passés en Formule 1 et plus de 200 victoires pour les voitures qu'il a conçues.

Les quatre finalistes qui ont été battus sont : Stephan Durach, premier vice-président chargé du développement des activités connectées, BMW Group ; Andreas Preuninger, directeur de la ligne de modèles GT, Porsche AG ; C.V. Raman, directeur de la technologie, Maruti-Suzuki ; et Lisa Reeves, responsable du design intérieur, Volvo Cars.

Le prix de la Voiture mondiale de l'année 2024 sera quant à lui décerné le 27 mars (à ne pas confondre avec le prix de la Voiture européenne de l'année 2024 qui sera dévoilé au Salon de l'automobile de Genève le lundi 26 février).

Personnalité automobile mondiale de l'année

Rappel des lauréats des éditions précédentes du prix de la personnalité mondiale de l'automobile de l'année :