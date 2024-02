Le compte à rebours jusqu'au 27 mars a commencé. Ce jour verra la remise du World Car of the Year, un prix international qui, depuis 20 ans, voit un jury de plus de 100 journalistes du monde entier (dont le directeur de Motor1.com et InsideEVs.com Italie, Alessandro Lago) élire la meilleure voiture du monde.

Après un écrémage important, les 10 finalistes en lice pour le prix, issus de la liste de 65 modèles publiée en septembre dernier, ont été annoncés. Malheureusement, il n'y aura pas de représentants français : les Citroën C3 Aircross et Peugeot 408 ont été écartés de la liste finale.

World Car of the Year 2024 : les finalistes

BYD Seal / Atto 4

Ford Bronco

Hyundai Kona

Hyundai Santa Fe

Kia EV9

Mazda CX-90

Subaru Crosstrek

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Il y a quatre voitures électriques en finale, dont une auto chinoise, seule représentante du géant de l'Est. On trouve également un tout-terrain pur et dur comme le Ford Bronco, le seul modèle à renoncer totalement à l'électrification. La remise du World Car of the Year 2024 aura lieu le 27 mars 2024, le jour de l'ouverture du Salon international de l'automobile de New York.

BYD Seal Ford Bronco

Outre cette remise de prix, il y aura également des cérémonies pour diverses catégories de voitures. La liste de tous les cinq candidats à ces trophées a été publiée :

World Electric Vehicle 2024

(Véhicule électrique de l'année)

BMW i5

Kia EV9

Mercedes EQE SUV

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

World Luxury Car 2024

(Véhicule de luxe de l'année)

BMW Serie 5

Lexus LM

Mercedes CLE

Mercedes Classe E

Mercedes EQE SUV

World Performance Car 2024

(Véhicule de performance de l'année)

BMW M2 Ferrari Purosangue

World Urban Car 2024

(Véhicule urbain de l'année)