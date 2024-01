Toyota a connu une année 2023 record en Europe en livrant 1 173 419 véhicules, y compris ceux portant le logo Lexus. La Yaris Cross a été le produit le plus populaire de l'entreprise avec 195 569 unités, suivie de la famille Corolla avec 166 925 voitures, et du C-HR avec 117 552 véhicules livrés aux clients. Cependant, d'autres chiffres de vente ont attiré notre attention.

Le GR86 a été acheté 4 041 fois sur le Vieux Continent l'année dernière, dépassant ainsi la gamme Prius, qui n'a enregistré que 2 755 ventes. Comment en est-on arrivé là ? C'est une bonne question, d'autant plus qu'il existe de nombreuses mesures d'incitation pour ceux qui achètent une voiture électrique en Europe. Plusieurs raisons nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, la Prius n'y est vendue que sous forme d'hybride rechargeable, sans la variante à recharge automatique. En outre, les livraisons aux clients du nouveau modèle n'ont commencé que plus tard dans l'année.

Toyota GR86 2023 (version anglaise)

Cependant, la GR86 vit ses derniers jours en Europe. Dès 2021, Toyota a annoncé qu'elle vendrait la deuxième génération de la voiture de sport à propulsion arrière jusqu'à la fin de 2024. Que les Américains se rassurent, le modèle continuera d'être commercialisé sur d'autres marchés, mais il sera bel et bien supprimé en Europe à partir de 2025 ! On croit à tort que la mort annoncée du modèle est liée à des réglementations plus strictes en matière d'émissions.

En réalité, le GR86 ne répondra pas aux normes de sécurité plus strictes qui entreront en vigueur l'année prochaine. Ces changements législatifs auront également un impact sur les voitures déjà construites qui n'ont pas encore été vendues. Toyota a déclaré que la voiture devrait être "entièrement repensée" pour répondre à la législation plus stricte. Ce serait non seulement une entreprise coûteuse, mais cela aurait aussi "un effet négatif sur le caractère dynamique de la voiture".

En gardant cela à l'esprit, les Européens se sont peut-être empressés d'acheter une GR86 en 2023, sachant que la voiture serait retirée de la gamme en 2025. Si notre hypothèse est correcte, les chiffres de vente pour cette année devraient également être élevés puisque le véhicule sera retiré de la circulation dans moins de 12 mois. Toyota "encourage les gens à reconnaître que la fenêtre d'opportunité pour posséder et apprécier un nouveau GR86 est strictement limitée. Car une fois que cette fenêtre s'est refermée, elle le sera pour de bon".

Les chiffres de vente de Toyota Europe pour 2023 révèlent également que la Yaris GR n'était pas loin de la Prius. Avec 2 454 voitures vendues, la fusée de poche n'est distancée que de 301 voitures par la Prii (oui, c'est le pluriel officiel, choisi en 2011 après la campagne de vote "The Prius Goes Plural"). Par ailleurs, la Supra, plus chère, a suscité l'intérêt de 939 acheteurs, devançant de 135 voitures la berline à hydrogène Mirai, dotée d'une pile à combustible.