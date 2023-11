De 28, il n'en reste plus que 7. Ces modèles concourront pour le prix de la Voiture de l'année en 2024 dont la cérémonie finale aura lieu le lundi 26 février au salon de l'automobile de Genève. La liste des nominés a été établie par un jury composé de 59 journalistes représentant 22 pays.

Voici donc les "sept magnifiques" qui seront en lice pour succéder à la Jeep Avenger en tant que lauréate de l'édition 2022.

BMW, BYD et Kia sur la rampe de lancement

Nous vous les présentons par ordre alphabétique en commençant par la BMW Série 5. Récemment remaniée de fond en comble, la berline bavaroise est disponible avec des moteurs hybrides légers essence et diesel, ainsi qu'avec des moteurs à essence rechargeables, en prévision de l'arrivée en 2024 d'une M5 plus sportive d'au moins 750 ch.

BMW Serie 5 2023 BYD Seal Kia EV9 2024

Ensuite, il y a la BYD Seal, l'élégante rivale chinoise de la Tesla Model 3 qui a fait ses débuts en Europe cette année avec un prix de base de 46 890 euros et des motorisations puissantes allant jusqu'à 544 ch avec une autonomie de 570 km. Nous poursuivons avec le Kia EV9, le plus grand véhicule électrique jamais produit par le constructeur coréen. Ce SUV à six ou sept places dispose d'une batterie d'une capacité de près de 100 kWh et de groupes motopropulseurs pouvant atteindre 385 ch pour une autonomie de 505 km.

De la Peugeot 3008 au Volvo EX30

Parmi les nominés, on trouve le nouveau Peugeot 3008. La troisième génération du crossover français est également électrique et confirme son esprit anticonformiste, avec des lignes personnelles et beaucoup de technologie embarquée. Toujours en France, le Renault Scenic devient exclusivement électrique tout en conservant son caractère de voiture familiale.

Peugeot 3008 2023 Renault Scenic E-Tech Electric Toyota C-HR e C-HR EV Volvo EX30

Le nouveau Toyota C-HR, qui a gagné en taille et en puissance, fait également ses débuts, tandis que Volvo est représenté par l'EX30, le SUV électrique le plus compact du constructeur suédois, avec une puissance allant jusqu'à 428 ch et un prix de départ d'environ 36 000 euros.