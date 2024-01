Toyota reste en tête du classement des constructeurs. En 2023, le groupe japonais a vendu 11 233 039 véhicules dans le monde, soit une augmentation de 7,2% par rapport à l'année précédente. Pour la quatrième année consécutive, la marque a fait mieux que le groupe Volkswagen, qui reste à la deuxième place avec 9,24 millions de voitures. Voyons tous les chiffres en détail.

Les chiffres de Toyota

Un examen plus approfondi des chiffres montre que les marques Toyota et Lexus ont livré 10 307 395 voitures en 2023, soit 7,7% de plus que l'année précédente, ce qui constitue un nouveau record. La marque Daihatsu a également enregistré de bons résultats, avec des ventes en hausse de 3,2% à 790 441 unités. Hino, la division des véhicules utilitaires s'est montrée moins satisfaite, avec des ventes en baisse de 9,8% à 135 203 unités.

En ce qui concerne les motorisations électrifiées, 2023 a marqué une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente, avec 3 679 557 immatriculations pour le groupe Toyota. Les voitures à motorisation entièrement hybride dominent naturellement, avec 3,4 millions d'immatriculations dans le monde, suivies par les plug-ins avec 124 755 unités. La troisième marche du podium est occupée par les électriques avec 104 018 unités.

Toyota Yaris Cross

Disponibles uniquement sur certains marchés, les véhicules hybrides légers de Toyota se sont vendus à 26 859 unités, tandis que les voitures électriques à pile à combustible restent une niche avec seulement 3 921 immatriculations.

Les immatriculations hors du Japon ont atteint un niveau record, Toyota et ses marques ayant vendu 8 928 230 voitures, soit une hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente.

Comme on peut l'imaginer, Toyota et Lexus ont représenté la majeure partie des ventes, avec 8 634 425 voitures, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente, établissant ainsi un nouveau record. Les États-Unis ont été le marché le plus important avec 2 617 033 voitures, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente.

Lexus UX 300h

Lexus, la division de luxe de Toyota, a enregistré des ventes record en 2023 avec 824 258 voitures, soit un bond de 132% par rapport à 2022. L'Amérique du Nord était de loin la région la plus importante avec 355 606 unités (+124%), suivie par l'Asie avec 236 587 unités (+113%) et le marché intérieur japonais avec 94 647 unités (+229%).

Les rivaux

Malgré la deuxième place, l'on imagine que Volkswagen reste satisfait des chiffres pour 2023. Les ventes mondiales ont augmenté de 11,8%, avec un pic important en Europe de l'Ouest de 20,8%. En revanche, la marque Volkswagen n'a progressé "que" de 6,7%, Skoda de 18,5% et Seat/Cupra de 34,6%. Audi a également été bon élève avec +17,4%.

Volkswagen Golf 2024 restylé Hyundai Kona X-Class

Outre les chiffres de Volkswagen, il est intéressant d'analyser le groupe Hyundai, troisième du classement. Le trio Hyundai/Kia/Genesis a enregistré des ventes totales de 7,32 millions de véhicules (+ 6,7%).

General Motors n'a pas encore publié ses chiffres de vente mondiaux pour 2023, mais rappelons que le groupe a vendu 5,93 millions de voitures en 2022. Stellantis publiera ses chiffres pour l'année qui vient de s'achever le 15 février. Là encore, rappelons que le groupe dirigé par Carlos Tavares a atteint 5,84 millions de véhicules en 2022.