L'attente a été longue, mais elle est presque terminée. Encerclez le 12 février sur votre calendrier, car c'est à cette date que la nouvelle Aston Martin Vantage fera ses débuts. De plus, Aston dévoilera la voiture de route aux côtés de la nouvelle version de course, la Vantage GT3, et de la monoplace de Formule 1 qui disputera la saison 2024.

Pour nous faire patienter, Aston Martin a publié le teaser ci-dessus, qui se concentre sur l'aile avant. Il nous permet de voir clairement les sorties d'air caractéristiques de la Vantage, qui semblent imiter la forme de celles du modèle actuel, mais diffèrent dans l'exécution globale.

À quoi s'attendre avec la nouvelle Vantage ?

L'image teaser offre certainement un meilleur aperçu des aérations que ce que nous avons vu précédemment sur les photos espion. Sous cette nouvelle perspective, les passages de roues arrière de la Vantage paraissent vraiment imposants. Cette caractéristique n'était pas vraiment cachée sur les prototypes camouflés, mais le nouvel angle accentue certainement la forme.

L'annonce d'Aston n'offre rien d'autre qu'une date de lancement et cette photo, mais nous nous attendons à trouver sous le capot un V8 AMG de 4,0 litres. Cela ne signifie pas qu'il produira la même puissance que celui de la Vantage sortante.

L'Aston Martin DB12 utilise le V8 biturbo pour produire plus de 670 ch, et nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la nouvelle Vantage éclipsera largement la F1 Edition sortante de 528 ch.

Qu'en est-il de la transmission manuelle ? Nous ne nous attendons pas à une telle option puisque la version sortante est uniquement automatique. Cependant, une édition spéciale avec trois pédales pourrait voir le jour à l'avenir. Aston Martin a déclaré qu'il continuerait à proposer de tels véhicules en série limitée, comme la Valour qui a fait ses débuts en juillet dernier.

Pour l'heure, nous attendons avec impatience la présentation de la Vantage. Revenez nous voir pour plus de détails dès qu'ils seront disponibles, et lorsque nous disséquerons la présentation complète le 12 février.