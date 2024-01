La Ford GT occupe une place particulière dans le cœur des passionnés d'automobile. Née du désir de conquérir les prestigieuses 24 heures du Mans dans les années 1960, la GT40 originale est entrée dans l'histoire en remportant quatre victoires consécutives de 1966 à 1969. Au 21e siècle, Ford a redonné vie à la célèbre GT avec non pas une, mais deux nouvelles voitures GT époustouflantes, qui rendent toutes deux hommage à l'héritage de Ford dans le domaine de la course automobile.

Dans un rare affrontement, les trois GT s'alignent pour un départ arrêté dans une nouvelle vidéo de Carwow. Tout commence avec la légendaire GT40, l'ancêtre de la famille des GT modernes. Équipée d'un V8 atmosphérique de 4,7 litres, cette beauté classique génère 310 chevaux, transmis exclusivement aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. À l'époque, cette merveille d'ingénierie coûtait 17 000 euros. Aujourd'hui, elle coûte plus de 1,8 millions d'euros.

Vient ensuite la Mk2, qui s'inscrit dans la continuité de la GT introduite en 2005. Sous le capot se trouve un V8 suralimenté de 5,4 litres, qui développe une formidable puissance de 560 chevaux. Associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, la GT Mk2 permet au conducteur de s'impliquer pleinement dans les performances. Cette voiture représente le pont entre la GT40 classique et l'interprétation la plus moderne, à savoir la Ford GT de 2017.

Cette bête est propulsée par un V6 biturbo de 3,5 litres, qui libère une puissance stupéfiante de 650 chevaux. Contrairement à ses prédécesseurs manuels, la dernière Ford GT est équipée d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports, offrant des changements de vitesse rapides comme l'éclair. Initialement proposée à environ 410 000 euros, sa valeur marchande actuelle a grimpé à près d'un million d'euros, ce qui témoigne de sa désirabilité et du nombre limité d'exemplaires produits.

Il n'est pas nécessaire d'être un gourou de l'automobile pour constater que les performances de ces trois supercars sont très différentes. Mais à quel point la dernière GT est-elle plus rapide que ses deux prédécesseurs ? Avec un temps de 11 secondes au 400 mètres, elle est plus rapide d'une seconde que la supercar de deuxième génération et de 2,9 secondes que la GT40 originale. Pas si mal pour une voiture âgée de 57 ans et en grande partie d'origine, n'est-ce pas ?