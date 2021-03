Dimanche prochain, Aston Martin sera sur la grille de départ du Championnat du monde de Formule 1, avec deux monoplaces évidemment, mais aussi avec une Safety Car, un modèle que nous avons pu découvrir récemment. Et c'est justement de cette fameuse Safety Car que découle cette série spéciale présentée aujourd'hui, à savoir l'Aston Martin Vantage F1 Edition.

Ce modèle sera disponible aussi bien en coupé qu'en roadster, et embarque toujours le fameux V8 4,0 litres bi-turbo d'origine Mercedes-AMG. Développant 510 chevaux à la base, la Vantage F1 Edition reçoit un léger petit coup de boost avec 25 chevaux de plus pour une puissance qui s'affiche désormais à 535 chevaux et 685 Nm de couple. Le couple ne bouge pas, mais le pic est désormais atteint sur une plage plus large du régime moteur.

Techniquement, il y a aussi eu des améliorations, à commencer par la boîte de vitesses qui est annoncée encore plus rapide désormais. Les ingénieurs ont également légèrement revu les suspensions et la direction. Au niveau des performances, la firme de Gaydon annonce un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes pour le coupé contre 3,7 secondes pour le cabriolet. La vitesse maximale s'établit respectivement à 314 et 305 km/h.

Comme vous pouvez le constater, esthétiquement, il y a quelques changements. L'Aston Martin Vantage F1 Edition reçoit de nouveaux appendices aérodynamiques, dont un aileron arrière fixe emprunté à la Safety Car. Tous ces éléments permettent de gagner environ 200 kilos d'appui à vitesse maximale. Il sera possible d'opter, en option, pour des freins en carbone-céramique, mais uniquement sur le coupé.

Nous retrouvons également de nouvelles jantes de 21 pouces cerclées de pneumatiques Pirelli P Zero, une teinte "Aston Martin Racing Green" ou encore des sièges qui s'habillent de cuir noir et d'Alcantara gris, avec des détails de couleur contrastée. Les commandes peuvent déjà être prises et les livraisons devraient intervenir dans le courant du mois de mai prochain.