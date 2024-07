La Red Bull RB17 pose quelques problèmes : elle coûte 6 millions d'euros, elle est déjà en rupture de stock et elle ne peut pas être conduite sur la voie publique. Toutefois, les 50 clients qui ont eu l'argent nécessaire et qui ont acheté la voiture pourront résoudre ce dernier problème. Avec l'aide de Lanzante, la machine équipée du moteur Cosworth va être convertie en voiture homologuée pour la circulation routière.

En effet, la société britannique à l'origine de la McLaren P1 GTR de route va également doter la RB17 d'une plaque d'immatriculation. Un porte-parole a déclaré au magazine Top Gear que les futurs propriétaires de l'hypercar Red Bull ont déjà exprimé leur intérêt pour payer un supplément afin d'utiliser la bête à moteur central en dehors d'un circuit de course. Comme vous pouvez l'imaginer, la mise en conformité avec la réglementation des voitures de route ne sera pas bon marché. Il en coûtera jusqu'à 600 000 €, soit 10 % du prix initial de la voiture.

Connaissant le modus operandi de Lanzante, les spécialistes feront de leur mieux pour que la RB17 homologuée pour la route soit aussi proche que possible de l'original. Compte tenu de l'aérodynamique folle et de la nature très basse de l'hypercar de Red Bull, il ne sera pas facile de transformer ce monstre de circuit en véhicule de route. Il convient de noter que la P1 GTR n'est pas la seule voiture de circuit convertie en véhicule de route par l'entreprise. L'une des cinq Pagani Zonda Revolucion a reçu le même traitement et a participé au Festival de vitesse de Goodwood l'année dernière.

La RB17 homologuée pour la route devrait prendre un peu de poids en plus des 899 kg de la version piste, déjà impressionnants. L'hypercar de Red Bull est non seulement plus légère qu'une Mazda MX-5 Miata ND, mais elle est aussi près de sept fois plus puissante. Avec plus de 1 200 ch, cette dernière voiture destinée au "one-percenter" est environ une seconde plus rapide à Silverstone qu'une F1 moderne, du moins d'après les récents tests de simulation.

L'aérodynamisme sera probablement affecté par l'ajout de rétroviseurs latéraux, et il ne faut donc pas s'attendre à ce que la version de rue génère la force d'appui de 1 700 kg promise pour la RB17 de série. Nous devrons attendre pour voir si des changements seront apportés à ce glorieux V-10.

En version standard, le moteur atmosphérique de 4,5 litres envoie 1 000 chevaux aux roues arrière et tourne à 15 000 tr/min. Les 200 chevaux restants proviennent d'un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses en fibre de carbone. La boîte de vitesses n'a pas de marche arrière, celle-ci étant assurée par le moteur électrique. Grâce à cette puissance combinée, le moteur central glissant d'Adrian Newey peut atteindre une vitesse de 350 km/h au maximum.

Il faudra attendre un certain temps avant de voir la première Red Bull RB17 modifiée par Lanzante, car la production de l'hypercar standard ne commencera pas avant 2025. Le processus de conversion devrait prendre plusieurs mois. Dans le cas de la Porsche 935 homologuée pour la route, présentée la semaine dernière au Goodwood Festival of Speed, il a fallu à Lanzante environ 18 mois de développement pour convertir deux voitures pour la route.