On peut dire que nous aimons beaucoup les voitures de sport classiques et populaires des années 80 et 90. Des véhicules comme la Ford Fiesta XR2, la Peugeot 205 GTi ou la Fiat Uno Turbo nous ont au moins un jour fait tourner la tête.

C'est pourquoi il est très douloureux de voir une voiture comme cette Renault Super 5 GT Turbo complètement abandonnée, maltraitée et mise au rebut. On ne sait pas grand-chose (ou plutôt rien) à son sujet, si ce n'est que les photos ont été téléchargées via un tweet sur le réseau social X (anciennement Twitter) en 2017.

Nous ne savons pas dans quel pays se trouve le véhicule. D'après les roues, nous pouvons établir qu'il s'agit d'une Phase 1 avec un moteur 1,4 turbo de 115 ch, qui a été vendue entre 1985 et 1987. La Phase 2, avec des jantes à cinq branches, a été vendue de 1987 à 1990 et développait 120 ch grâce à diverses améliorations mécaniques.

Galerie: Renault Super 5 GT Turbo abandonnée

4 Photos GtTurboRecambios

Une voiture en pièces détachées

Comme on peut le voir sur les photos, l'état de la voiture est désastreux, en particulier la partie avant, à laquelle il manque le capot et même le moteur. Au vu de l'état de la carrosserie, il ne semble pas qu'elle ait été accidentée, ce qui constitue une autre raison de l'abandonner à son sort.

Il semble qu'elle ait été utilisée pour des pièces détachées, car le pare-chocs arrière et les roues avant, entre autres, manquent.

Nous serions très étonnés que quelqu'un ait pitié de ce véhicule et pense à le restaurer. Nous avons au moins la consolation de savoir que cet autre Super 5 GT Turbo que vous voyez ci-dessous est toujours en circulation.

Galerie: Renault Supercinq GT Turbo abandonée

11 Photos

Petite mais méchante

Le modèle français était un véritable "tueur de géants" à son époque, capable de surpasser des voitures beaucoup plus chères et exclusives. Sans surprise, la Phase 2 revendiquait un 0- 100 en seulement 7,7 secondes et une vitesse de pointe de plus de 200 km/h, ce qui est un chiffre pour le moins impressionnant.

Par la suite, Renault a décidé d'abandonner les moteurs turbocompressés au profit de moteurs atmosphériques de plus grande cylindrée, tels que le 1.8 de 140 ch et le 2.0 de 160 ch qui équipaient respectivement la Clio 16V et la Williams.

