Après une pré-annonce faite au début du mois, Renault a finalement officialisé ce mardi (17) tous les détails de l'investissement qui aura lieu en Argentine pour produire un pick-up de milieu de gamme sans précédent. Au total, 350 millions de dollars ont été confirmés pour l'usine Santa Isabel, à Cordoue, qui sera la base de production du modèle pour toute l'Amérique latine.

Le nouveau véhicule aura un look inspiré du concept Niagara, qui succède à l'actuel Oroch, et conservera probablement le nom du concept dans la version de production. Il arrivera sur le marché en 2026 et comptera environ 65 000 exemplaires construits chaque année. De ce volume, environ 70 % seront destinés à l'exportation et les 30 % restants resteront en Argentine. Le Brésil, en tant que plus grand marché de la région et consommateur majeur du segment, sera la principale destination étrangère de ce pick-up.

Renault Niagara - Concept en direct

L'Argentine étant le seul pays au monde à produire la voiture, Renault prévoit d'investir massivement dans le secteur de l'exportation et, à moyen terme, d'augmenter le volume de production prévu. Voici ce qu'a déclaré Luis Pedrucci, PDG de Renault pour l'Amérique Latine, à ce sujet :

"Ce sera un produit qui, pour l'instant, sera fabriqué uniquement en Argentine. Mon objectif est donc de l'exporter vers d'autres continents. J'aimerais atteindre un volume annuel de 100 mille unités."

Une belle brochette de concurrents

Comme indiqué, le nouveau pick-up sera basé sur le concept Niagara déjà connu. Il va donc hériter d'une grande partie du look attendu par le prototype et sera construit sur la plateforme RGMP (la même que le Kardian). La base possède une architecture électronique de pointe, dispose d'une structure pour ensembles hybrides, traction 4x4 et supporte des véhicules d'une longueur comprise entre 4 et 5 mètres, en plus d'empattements de 2,6 à 3 mètres.

Dans le cas du pick-up, tout indique que les mesures seront d'environ 4,90 mètres de longueur et 2,95 mètres d'empattement. A titre de comparaison, la Fiat Toro, la principale rivale à affronter, mesure respectivement 4,91 m et 2,99 m. En plus du pick-up Fiat, le successeur de l'Oroch sera en concurrence avec le Chevrolet Montana ainsi qu'avec les Ford Maverick et Ram Rampage.

Nouveau Pick-up Renault-Nissan ; Teaser

Nissan toujours dans la partie

Partenaire de Renault au sein du même groupe, Nissan aura également sa version du projet et entrera pour la première fois sur le marché des pick-up intermédiaires monocoques dans la région. Chaque modèle, il convient de le rappeler, aura son propre design et, désormais, Nissan affirme que le projet est réalisé au centre de design de la marque au Brésil, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.

Dans la même usine de Santa Isabel, Renault et Nissan collaborent déjà dans la production commune de camionnettes Alaskan et Frontier. Avec les modèles monoblocs en développement, le partenariat s'effectuera dans le même sens. Les premiers prototypes commenceront à rouler en 2025, date à laquelle il sera possible de vérifier plus de détails grâce à des images.