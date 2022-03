Le prochain modèle de Renault en Amérique latine a déjà une date de lancement. Le pick-up Renault Oroch a vu son lancement confirmé pour le 12 avril. Il mise sur un design renouvelé, plus de technologie et, si les rumeurs sont vraies, sur le moteur 1.3 turbo 170 ch. Il aura un look inspiré de la nouvelle génération de Duster pour tenter d'augmenter sa part dans le segment dominé par Fiat Toro.

"Voici la Renault Oroch 2023. Le modèle révolutionnaire, qui a établi un nouveau segment dans l'univers des pick-up, arrivera sur le marché le 12 avril, apportant un design renouvelé qui renforce sa robustesse", indique le constructeur dans un communiqué envoyé à la presse ce mardi matin. C'est la seule chose que la société a indiquée à propos du pick-up pour le moment, gardant toujours le secret sur les changements les plus importants.

Les deux images publiées montrent l'Oroch dans l'obscurité. L'une montre la voiture de côté et un peu de l'avant, où l'on peut voir les phares à LED et une partie de la calandre chromée. Cela confirme la fuite d'il y a quelques jours, dans laquelle le pick-up se trouvait au port de Paranaguá (PR). Il sera doté d'un pare-chocs très proéminent au design exclusif.

Sur la deuxième image, nous pouvons voir l'arrière de l'Oroch. La benne est encore courte, puisqu'il ne s'agit que d'un restylage pour le pick-up actuel. Après tout, la Fiat Toro a placé la barre assez haut lors de son restylage et l'Oroch devra y répondre, même s'il tente de se positionner comme un véhicule plus abordable.

La partie mécanique n'est pas encore connue. Le pari le plus sûr est qu'il adopte la stratégie du Duster, avec le 1.6 litre atmosphérique de quatre cylindres dans les versions les moins chères, délivrant 120 ch et travaillant avec des transmissions manuelles à 5 vitesses et automatiques de type CVT.

Dans le cas de la configuration la plus chère, le moteur sera le 1.3 Turboflex de 170 ch et, développé en partenariat avec Mercedes-Benz et qui sera produit au Brésil. Il s'agit de la même que celle qui équipe les Captur et Duster et elle sera associée uniquement à la boîte de vitesses CVT. Il n'y a toujours pas d'information sur une variante à transmission intégrale, puisque le modèle actuel ne dispose de ce système que dans une version vendue en Argentine et qui n'a jamais été proposée au Brésil - même si le pick-up est fabriqué à São José dos Pinhais (PR).