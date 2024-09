Le Brésil n'a jamais été réputé pour ses marques automobiles, historiquement peu nombreuses et destinées au marché local, mais à partir de 2026, cette tradition pourrait être interrompue.

Horse Powertrain a annoncé la fourniture de pas moins de 12 000 moteurs 1.0 trois cylindres turbocompressés HR10 à la start-up brésilienne Lecar pour son prochain SUV hybride à prolongateur d'autonomie. Il devrait arriver sur le marché en 2026, et laisse espérer la naissance d'une nouvelle marque brésilienne moderne.

Lecar 459 Hybrid, le SUV hybride brésilien

Pour l'instant, il y a encore très peu d'informations sur ce nouveau SUV, qui s'appellera Lecar 459 Hybrid. Il s'agira du premier modèle de la nouvelle société, qui sera basée dans l'État brésilien d'Espírito Santo et se consacrera à la conception et à la production de voitures électriques pour le marché national. Le moteur HR10 sera assemblé dans l'usine Horse de Curitiba, au Brésil.

Lecar Lecar 459 Hybrid (2026), vue de face

Plus précisément, le Lecar 459 Hybrid sera un SUV hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie ou EREV (Extended Range Electric Vehicle), c'est-à-dire une voiture à propulsion électrique dans laquelle le moteur thermique ne sert que de générateur d'énergie pour la batterie.

Lecar Lecar 459 Hybrid (2026), vue arrière

Le nouveau SUV brésilien, anticipé pour l'instant uniquement par des images numériques, présente des lignes modernes et épurées, vaguement similaires à celles de la Tesla Model Y, et un arrière résolument coupé.

Il peut déjà être réservé au Brésil et coûte 23 900 euros

Les autres chiffres fournis sur le site officiel de Lecar pour le 459 Hybrid sont une puissance de 163 ch du moteur électrique, un temps d'accélération de 10,9 secondes de 0 à 100 km/h et une autonomie de 1 000 km.

Lecar Lecar 459 Hybrid (2026), vue latérale

Le prix promotionnel réservé aux clients inscrits sur la liste d'attente de la voiture, qui sera produite à partir d'août 2026, est de 147 900 reais brésiliens, soit environ 23 900 euros au taux de change actuel.

Le moteur de la Dacia Sandero

Le moteur 1.0 trois cylindres de Horse faisant office de chargeur de batterie sera le HR10DDT, c'est-à-dire la version turbocompressée de 116 ch et 200 Nm née au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et que l'on retrouve aujourd'hui sur les Dacia Sandero et Dacia Jogger en version TCe 110.

Lecar Le moteur Horse HR10DDT

La recharge de la batterie du Lecar 459 Hybrid sera aussi et surtout possible en utilisant une prise domestique ou une recharge publique, puisqu'il s'agit à toutes fins utiles d'un hybride rechargeable. Le générateur électrique embarqué sera fourni par la société brésilienne WEG.

Lecar La convention Lecar - Horse Powertrain

En annonçant l'accord de fourniture, le fondateur et PDG de Lecar, Flávio Figueiredo Assis, a déclaré :

"Notre équipe a un plan incroyablement ambitieux pour développer et livrer le Lecar 459 Hybrid, le premier véhicule électrique du Brésil. Pour atteindre cet objectif, HORSE est le partenaire idéal pour nous : en plus d'être un fournisseur de classe mondiale de moteurs à combustion de pointe, l'empreinte industrielle de HORSE au Brésil est parfaitement alignée avec la vision de Lecar de révolutionner le marché automobile brésilien avec des solutions produites localement."

Horse vient de Renault et Geely

Pour rappel, Horse Powertrain est la coentreprise basée à Madrid officiellement née en mai 2024 qui produit des moteurs thermiques et hybrides grâce à l'accord entre le Groupe Renault, Geely et Aramco.

Horse compte huit usines et trois centres de recherche et développement, emploie 9 000 salariés et produit 3,2 millions d'unités par an, dont des moteurs thermiques, des hybrides complets, des hybrides rechargeables, des transmissions, des systèmes hybrides et des batteries.