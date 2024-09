Le Volkswagen Taos 2025 n'est pas un véhicule de nouvelle génération, mais il ne s'agit pas non plus d'un simple rafraîchissement du modèle de l'année dernière. L'extérieur du SUV est légèrement redessiné, ce qui le rapproche des autres véhicules VW. L'intérieur reçoit également quelques améliorations, et le moteur sous le capot est plus puissant.

Commençons par l'extérieur, avec un nouveau bouclier avant et une nouvelle calandre. En fait, la calandre est désormais reléguée à la partie inférieure du bouclier, la partie supérieure adoptant la fine bande lumineuse semblable à celle de véhicules comme la GTI, la Jetta et l'ID.Buzz. Elle est reliée à des phares à LED plus petits, désormais de série sur toute la gamme Taos, dans les coins, laissant la partie inférieure du bouclier porter une nouvelle calandre plus large. Le même thème se retrouve à l'arrière, avec une barre lumineuse reliant des feux arrière de même taille, mais dont les boîtiers ont été redessinés. Le reste est identique.

À l'intérieur, un nouveau tableau de bord présente un aspect à la fois similaire et différent grâce à un écran tactile central flottant de 8,0 pouces. Il remplace l'écran intégré de 6,5 pouces qui existait auparavant. La partie supérieure du tableau de bord a été modifiée en conséquence, et VW ajoute un nouveau système de climatisation pour faire bonne mesure. En ce qui concerne la technologie, le système de contrôle de la distance de stationnement et le système d'éclairage avant adaptatif sont désormais disponibles sur les versions SE.

Les changements apportés au groupe motopropulseur du petit SUV sont sans doute plus intéressants pour les acheteurs potentiels. Il utilise toujours un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, mais les ingénieurs lui ont donné de nouveaux segments de piston, de nouveaux injecteurs, un refroidisseur intermédiaire plus grand et un nouveau boîtier de turbo. Il en résulte une puissance de 174 chevaux, soit une augmentation de 16 chevaux par rapport à l'ancien modèle. Cette puissance est désormais transmise au sol par une boîte de vitesses automatique à huit rapports, quelle que soit la transmission. Elle remplace la boîte DSG à sept rapports utilisée sur les modèles à transmission intégrale 4Motion, un changement qui, selon VW, est une amélioration demandée par les clients.

Galerie: Volkswagen Taos 2025

Et le Taos a des clients. Sur le marché américain, le plus petit SUV de VW s'est vendu en moyenne à 60 000 exemplaires par an depuis son lancement pour l'année-modèle 2022. Pour aider à attirer de nouveaux acheteurs, 2025 apporte plus de choix de roues et trois nouvelles couleurs extérieures au Taos : Vert mousse brillant, Bleu Monterey nacré et Gris Monument.

Les prix du VW Taos 2025 seront annoncés à l'approche de sa date de mise en vente, plus tard dans l'année. Il sera probablement plus élevé que celui du modèle sortant, qui commence à 25 420 $ pour le modèle de base Taos S à traction avant.