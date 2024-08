Cela fait presque un an que Volkswagen a annoncé son intention de produire une GTI électrique. Le concept ID. GTI va devenir un modèle de production en 2026 pour le marché européen. Le constructeur allemand souhaite également que cette voiture sportive soit commercialisée aux États-Unis à un prix de 25 000 dollars, mais ce n'est qu'un vœu pieux à ce stade. Pendant ce temps, nos collègues de Motor1 Italie ont eu une discussion avec le grand patron de Wolfsburg au sujet de la première GTI électrique.

Thomas Schäfer n'a pas manqué de vanter les mérites de la GTI électrique, affirmant que sa suspension et son châssis "seront d'un niveau encore plus élevé" par rapport au modèle à essence actuellement en vente. L'objectif est de "produire une voiture qui ne soit pas seulement axée sur les performances" mais qui soit "encore plus excitante à expérimenter et à conduire". Le haut responsable de Volkswagen a également mentionné que la voiture aura un "GTI e-sound", attendez-vous donc à ce que des bruits de moteur artificiels soient diffusés par les haut-parleurs.

Il convient de noter que l'ID. GTI Concept n'a pas réellement été présentée en avant-première en tant que Golf GTI électrique, mais plutôt comme une voiture plus petite. Le showcar axé sur les performances, dévoilé en 2023, à l'IAA Mobility de Munich était basé sur l'ID. 2all, une berline électrique de la taille d'une Polo. Cette dernière est toujours vendue en Europe sous forme de GTI avec unquatre cylindres turbo de 2,0 litres qui développe 204 chevaux. Avant sa disparition en 2023, la GTI encore plus petite était toujours proposée avec un moteur turbo trois cylindres de 1,0 litre de 115 chevaux.

Une GTI en mieux ?

Une autre Golf entièrement électrique, après le modèle basé sur la Mk7, ne devrait pas être commercialisée avant la fin de la décennie, date à laquelle la Mk9 devrait sortir. L'actuelle Golf Mk8 à moteur à essence pourrait survivre jusqu'en 2035, car Volkswagen n'exclut pas de vendre deux générations simultanément pendant plusieurs années. La Golf fête ses 50 ans cette année et la GTI atteindra le même cap en 2025.

Techniquement, la Scirocco GTI fut la première GTI à être passée sur la chaîne de montage. Elle entra en production en série à l'été 1976, tandis que la Golf GTI suivit plus tard cet automne-là. Cependant, VW dévoila la première Golf GTI au salon IAA de 1975 à Francfort.

Lors du GTI Fan Fest de Wolfsburg, Schäfer a déclaré à Motor1 Italie que VW pouvait transférer "l'esprit ADN [de la GTI à essence] à l'ère électrique". Il a ajouté que les GTI qui renonceront à la motorisation ICE offriront "des performances élevées et un design emblématique" tout en restant immédiatement reconnaissables. Ces trois lettres emblématiques signifient "Grand Touring Injection", mais un logo de l'année dernière indiquait que le "I" serait remplacé par un éclair pour les véhicules électriques hautes performances.

Au cours de la même interview, le patron de Volkswagen a réitéré que le constructeur automobile allemand souhaitait toujours que les voitures électriques représentent au moins 80 % des ventes annuelles en Europe d'ici 2030. Les marques de luxe du groupe VW telles que Bentley, Porsche et Audi ont récemment révisé leurs objectifs en matière de véhicules électriques, admettant que les voitures à essence devraient rester sur le marché plus longtemps que prévu initialement.

Volkswagen ID. GTI Concept (2023)