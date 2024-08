Il est probable que si vous lisez cet article, vous avez vous aussi passé des heures sur Gran Turismo.

En 2014, Gran Turismo 6 est sur le marché depuis six mois à peine lorsque VW offre un cadeau au fabricant de jeux japonais pour son 15e anniversaire. Développée exclusivement pour le jeu, la Volkswagen Vision Pro voit le jour dans le jeu de simulation de course.

Galerie: VW GTI Roadster (2014)

Volkswagen

Un roadster plat basé sur "l'héritage de la gamme GTI", comme le décrit si bien VW à l'époque. Un hommage à la sportive compacte qui, en 2014, tournait en rond sur le marché depuis tout juste un an dans sa 7e génération. Mais cela ne devait pas rester longtemps une version purement virtuelle : seulement trois jours plus tard, la Vision Gran Turismo se trouve soudainement au rassemblement GTI au Wörthersee, en tant que VW GTI Roadster ... en grandeur nature.

Il est propulsé par un trois litres bi-turbo VR6-TSI de 503 ch et 665 Nm de couple. En combinaison avec la boîte à double embrayage à sept rapports et la programmation sportive, il passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes et peut théoriquement atteindre 309 km/h. L'accent est mis ici sur le "devrait", car les valeurs de conduite sont toutes simulées. En réalité, ce concept peut être conduit, mais il est bridé à 30 km/h.

Volkswagen VW GTI Roadster (2014)

Des roues de 20 pouces dans les dimensions 235/35 à l'avant et 275/30 à l'arrière se chargent de transmettre la puissance à la route via la transmission intégrale. Les freins ventilés en céramique de l'étagère Audi, d'un diamètre imposant de 380 mm à l'avant et de 356 mm à l'arrière, arrêtent tout aussi bien le roadster GTI. La dynamique de conduite est assurée par un châssis spécialement conçu sur la base de la Golf 7.

De janvier à mai 2014, les ingénieurs de VW travaillent sur le GTI Roadster afin que la Vision Gran Turismo virtuelle soit prête à temps pour la première. La base de la carrosserie est un cadre tubulaire en treillis.

Le design extérieur est également extrême : des pièces rapportées en carbone, d'immenses prises d'air sur les côtés et un pare-brise aplati caractérisent l'image. Optimisés sur le plan aérodynamique, le spoiler avant et arrière ainsi que le diffuseur fournissent la pression nécessaire. Au final, le poids total de la voiture s'élève à 1 420 kilos.

La nostalgie se retrouve aussi dans les couleurs : un "Gran Turismo Red" rend hommage non seulement au constructeur qui fête son anniversaire, mais aussi à la réinterprétation du rouge GTI classique. Le roadster classique offre deux places assises qui, lorsqu'on regarde l'intérieur en alcantara, ressemblent plutôt à une boîte de conserve pour sardines. Pour son 50e anniversaire, VW a ressorti le roadster GTI vieux de dix ans et l'a exposé au GTI Fan Fest de Wolfsburg.