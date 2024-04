Normalement, nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux vidéos promotionnelles des équipes de Formule 1. Mais voir Lewis Hamilton jouer à des jeux de course du début du millénaire a quelque chose de différent. Ce sont des jeux dont nous avons tous beaucoup de nostalgie, tout comme Hamilton, qui a réussi à trouver le temps de jouer à des jeux comme F1 2000 et Gran Turismo. C’est ce dernier qui a particulièrement retenu notre attention.

En insérant le disque dans une PlayStation 1, Hamilton choisit immédiatement une Nissan Skyline GT-R Midnight Purple R33 et se lance dans une course à Trial Mountain. Un choix de connaisseur, que ce soit pour la voiture ou le circuit. Alors que GT1 proposait une belle sélection de 37 voitures dans son mode arcade, la GT-R était l'une des meilleures et en réalité, ces premiers jeux ont été définis en grande partie par cette Skyline. En acheter un dans le mode carrière du jeu a toujours été un bon investissement, comme tout joueur inconditionnel le sait et cela n’est pas passé inaperçu pour Hamilton.

Merci Lewis

Vous vous demandez peut-être pourquoi pas une Mercedes ? Outre le fait qu’il n’avait surement rien contre la Skyline (bien au contraire), le constructeur automobile allemand n'a rejoint la franchise que dans Gran Turismo 2 tandis que le futur employeur du septuple champion du monde, à savoir Ferrari, n'est apparu que dans Gran Turismo 5.

Hamilton semble également aimer la couleur violette, qu’il arborait déjà sur son ancienne Pagani Zonda et qui occupe une place importante sur ses casques ces dernières années. En tout cas, sil y avait des doutes persistants quant à la bonne foi de Hamilton, passionné de voitures, il ne devrait pas y en avoir. Son choix de jouer au premier Gran Turismo montre qu’il est l’un des nôtres.