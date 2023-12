Gran Turismo 2 fait partie des plus grands jeux vidéo de course de tous les temps. Avec 650 voitures et 27 circuits, le jeu PlayStation n'était pas seulement le jeu de course le plus complet lors de sa sortie en 1999, il est resté une référence durant les années qui ont suivis ses débuts. Et il serait peut-être temps de vous y remettre car un tout nouveau mod, créé par des fans et baptisé Project A-Spec, est sorti le samedi 16 décembre sur Discord, ajoutant de nouvelles voitures et de nouveaux événements au jeu 24 ans après sa sortie.

Bien que les 650 véhicules fournies avec le jeu soient déjà impressionnants, ce mod en ajoute des dizaines d'autres. Et plutôt que d'inclure des bolides actuels, A-Spec n'ajoute que des machines ayant précédées le 21e siècle, donc rien ne semble déplacé par rapport à l'esthétique d’origine de Gran Turismo 2.

La gamme diversifiée de modèles supplémentaires comprend le le véhicule de course Toyota Tacoma Pikes Peak, les concepts Mazda RX500, Daihatsu Copen, Mini Cooper R50, la Plymouth Prowler, la Mitsubishi Eclipse de première génération et bien d'autres encore. De plus, des livrées mises à jour sont disponibles pour certaines machines existantes.

Un retour émouvant dans le passé

Bien qu'aucune nouvelle piste ne soit ajoutée, le mod ajoute quelques événements, notamment des courses uniques et une épreuve d'endurance de 99 tours. L'équipe derrière le projet A-Spec prévoit également d'ajouter davantage de fonctionnalités un peu plus tard. Le mode Arcade n'est plus disponible, mais ce n'est pas grave étant donné que le mode carrière de GT2 était la pièce maîtresse, cela semble donc être un petit prix à payer.

Le project A-Spec sera jouable sur l'émulateur PlayStation Duckstation mais nous ne savons pas encore à quoi ressemble le processus d'installation exact de ce mod. Les jeux sur CD comme ceux de la PlayStation sont généralement disponibles au format iso ou bin/cue. Vous allez en extraire les fichiers individuels avant d’ajouter le contenu de modification et d’assembler tous ces éléments.

Galerie: 1993 - McLaren F1

39 Photos

Plus de deux décennies après la sortie de Gran Turismo 2, c'est fantastique de voir une nouvelle vie insuffler à ce jeu qui a marqué toute une génération. Beaucoup d'entre nous ont appris que certaines voitures existaient grâce à GT2, puis ont passé des heures à les piloter en écoutant Dragula de Rob Zombie. Le Projet A-Spec est l'opportunité de découvrir encore plus de voitures de cette époque que nous ne pouvions pas découvrir auparavant. On a hâte de conduire une McLaren F1 (voir ci-dessus) sur le Autumn Ring ou de me lancer à fond sur le Super Speedway.