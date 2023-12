Grand Theft Auto V, la dernière version entièrement remaniée de la série de jeux vidéo, est sorti alors que Barack Obama en était à son deuxième mandat et que la nouvelle voiture de sport la plus en vogue était la Corvette C6 427.

Malgré des mises à jour constantes et du nouveau contenu depuis ses débuts en 2013, la franchise phare de Rockstar Video Games semble un peu dépassée. Heureusement, son successeur, appelé à juste titre Grand Theft Auto VI, est en route avec des images plus nettes et plus d'action.

Présenté dans une bande-annonce tape-à-l'œil, le nouveau jeu se déroule à Vice City, un lieu qui sera familier à tous ceux qui ont joué au spin-off GTA III du même nom. Toutefois, le sixième volet de la saga se déroule à l'époque actuelle, avec des nuisances modernes telles que les prises de contrôle de rues et les invasions de quads.

Galerie: Grand Theft Auto VI bande annonce

2 Photos

L'histoire suit un nouveau personnage principal nommé Lucia, apparemment libérée de prison au début du jeu. C'est la première femme protagoniste de la franchise, et il semble que l'histoire suivra un conte de Bonnie and Clyde alors qu'elle tente d'échapper aux autorités et de ne pas retourner en prison.

Comme dans les autres versions de Grand Theft Auto, il faut s'attendre à ce que les histoires et les personnages soient nombreux, et il semble que les réseaux sociaux comme TikTok et les applications d'information sur les quartiers comme Citizen auront leur propre version de Vice City, peut-être en tant que dispositif de cadrage pour fournir au joueur un contexte et des informations.

Le monde ouvert semble plus grand que jamais dans GTA VI, avec des scènes décrivant non seulement les plages de Vice City éclairées au néon et semblables à celles de Miami, mais aussi les marécages et les terrains de caravaning qui l'entourent, avec des alligators dans la plomberie.

Malheureusement, ceux qui attendent depuis plus de dix ans la prochaine plateforme Grand Theft Auto devront patienter encore un peu pour la version VI. La bande-annonce indique que le prochain volet arrivera en 2025.