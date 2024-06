Tout comme Cadillac avec ses beaux concepts, Genesis s'amuse à nous narguer avec des voitures excitantes qu'elle n'a pas l'intention de vendre. Le dernier modèle unique porte un nom incroyablement long et est le quatrième véhicule développé par la marque de luxe de Hyundai, spécifiquement pour le jeu de course Gran Turismo. Dites bonjour au (prenez une profonde inspiration) Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept.

Dévoilé au Salon automobile de Busan 2024, en Corée du Sud, le dernier concept est essentiellement une version hardcore du concept Genesis X Gran Berlinetta de la fin de l'année dernière. Il a un style plus agressif avec un ensemble aérodynamique robuste mis en valeur par un puissant aileron arrière en fibre de carbone. Les bouches d'aération et l'aileron central arrière le distinguent de la version orientée pour la route, tout comme l'essuie-glace qui coupe le pare-brise en deux.

Encore plus fou

Le nouveau concept est encore plus puissant puisque Genesis a amélioré le groupe motopropulseur hybride. Le moteur central avant, équipé d'un compresseur électrique, est un V6 qui développe 870 chevaux et plus de 1 000 Nm de couple. Il tourne à 10 000 tr/min et fonctionne avec un moteur électrique monté à l'avant de 670 chevaux et 305 Nm de couple. Ensemble, les deux développent 1 540 chevaux et 1 425 Nm de couple.

La puissance totale représente une augmentation de 469 chevaux et 88 Nm de couple par rapport au concept précédent. Cependant, ces chiffres n'ont pas vraiment d'importance puisque la voiture n'existe que dans Gran Turismo et en tant que modèle grandeur juste pour nous narguer, semble-t-il.

Concept Gran Racer Vision Gran Turismo pour Genesis X

Pour ce qui est de la livrée, cette peinture orange frappante a été délibérément choisie pour associer le concept à la gamme "Magma". Il s'agit d'une nouvelle sous-marque de Genesis dédiée aux véhicules de performance, comme on le voit avec les GV60 et G80 tout aussi orange. Plus tôt cette année, Luc Donckerwolke, directeur de la création de Genesis, a déclaré à Motor1 que les modèles Magma ne seront pas aussi hardcore que les produits de BMW M, Mercedes-AMG ou Audi Sport.

Par rapport au concept de l'année dernière, Genesis a également apporté quelques modifications à l'intérieur pour mieux refléter le thème des voitures de course. L'habitacle a été transformé en monoplace avec un siège baquet en fibre de carbone, un arceau de sécurité entièrement intégré et un volant de course. Il y a maintenant plus de boutons pour ajuster divers paramètres comme le niveau d'intervention du système antipatinage.

Genesis ne dit pas quand la voiture sera disponible pour rouler dans Gran Turismo. La mise à jour de juin du jeu vidéo n'est toujours pas disponible, même si le mois de juillet n'est que dans quelques jours. Généralement, ces mises à jour mensuelles apportent plusieurs voitures gratuites.