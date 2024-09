Bonne nouvelle pour ceux qui attendent le retour du Volkswagen Tiguan 7 places. Le successeur du Tiguan Allspace, appelé Tayron, sera en effet dévoilé le 10 octobre et une nouvelle vidéo teaser du directeur du design de Volkswagen, Andrea Mindt, le confirme.

Bien sûr, les premières photos du Tayron de seconde génération destiné au marché asiatique sont déjà arrivées de Chine, mais le fait que Mindt lui-même parle d'un nouveau modèle "entièrement conçu au cœur de Wolfsburg" laisse penser que la version destinée à l'Europe pourrait être un peu différente.

Nous découvrons l'arrière de la Tayron

Depuis son profil Instagram, Andreas Mindt ne révèle que quelques détails du nouveau Volkswagen Tayron, se limitant à une vidéo de 9 secondes au montage serré qui ne montre essentiellement que l'arrière du SUV.

Instagram Volkswagen Tayron, la vidéo teaser

Ce que l'on peut voir, c'est le traitement des feux arrière et du hayon qui semble combiner certains éléments du Tiguan européen déjà connu et du Tayron chinois. On remarque notamment la fine bande lumineuse rouge au-dessus du logo Volkswagen, la signature à trois feux dans les phares arrière et le lettrage Tayron juste en dessous du logo rond.

Près de 4,7 mètres de long et 7 places

Aucune autre information n'est fournie par le designer allemand, nous devons donc nous en tenir à ce que nous savons jusqu'à présent du Volkswagen Tayron, qui sera un SUV destiné au marché mondial basé sur l'architecture MQB Evo et produit dans les trois usines de Wolfsburg (Allemagne), Puebla (Mexique) et Changchun (Chine).

Instagram Volkswagen Tayron, détail des phares arrière dans une vidéo de teaser

La longueur du nouveau SUV 7 places de Volkswagen est de 4,68 mètres, soit près de 14 cm de plus que le Tiguan actuel, mais 3 cm de moins que le précédent Tiguan Allspace.

Il reprend les moteurs du Tiguan

En termes de motorisation, il est probable que le Volkswagen Tayron reprenne les mêmes groupes motopropulseurs que le Tiguan de troisième génération.

55 Photos

Il y aura donc de la place, selon le marché, pour des versions 1.5 et 2.0 turbo essence, 2.0 turbo diesel et 1.5 hybride rechargeable, toutes avec une transmission automatique et l'option (pour l'essence et le diesel) de la transmission intégrale 4Motion.