Techniquement, l'Union européenne n'interdira pas la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035. Elle n'autorisera pas les constructeurs automobiles à vendre de nouveaux véhicules produisant des émissions nocives. Cela revient au même, à moins que la production de carburants synthétiques neutres en carbone n'augmente en conséquence au cours des dix prochaines années. De manière réaliste, cela ne semble pas réalisable dans un délai aussi court, et il est donc compréhensible que les critiques à l'encontre de l'interdiction se multiplient.

Le ministre italien de l'environnement et de la sécurité énergétique est la dernière voix à s'être élevée contre l'interdiction de l'UE pour 2035. Automotive News Europe cite Gilberto Pichetto Fratin, qui a déclaré que « l'interdiction doit être modifiée » car la « vision idéologique » a déjà échoué. Il est allé jusqu'à dire que le plan est carrément « absurde » et que l'Europe a maintenant « besoin d'une vision pragmatique ».

Les autorités italiennes souhaitent que l'interdiction des ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne, prévue pour 2035, soit réexaminée plus tôt que prévu. Plutôt que d'attendre 2026, le ministre italien des entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, souhaite que la règle soit évaluée au début de l'année 2025. Idéalement, les choses doivent changer. Dans le cas contraire, il estime que l'industrie automobile européenne pourrait s'effondrer.

Au lieu d'obliger les 27 pays de l'UE à ne vendre que des véhicules électriques à partir du milieu de la prochaine décennie, le gouvernement de droite de Giorgia Meloni estime que les États membres devraient disposer d'une plus grande liberté pour atteindre les objectifs de décarbonisation. La transition ne peut se faire dans les dix ans à venir, et un passage progressif du moteur à combustion interne au véhicule électrique serait donc un objectif plus réaliste.

Au cours des derniers mois, nous avons vu la plupart des constructeurs automobiles actifs en Europe ajuster leurs objectifs en matière de véhicules électriques en repoussant leur ambitieux programme tout électrique. Même Volvo ne pense plus pouvoir mettre fin aux ventes de voitures à essence d'ici 2030. Des constructeurs comme Mercedes, Porsche, Bentley et Ford Europe ne sont plus sûrs de pouvoir passer au tout électrique comme ils l'avaient annoncé.

De nombreux pays ayant réduit ou supprimé les subventions accordées aux véhicules électriques, la demande de ces derniers ralentit. L'Association des constructeurs européens d'automobiles indique que la part de marché des voitures entièrement électriques était de 12,5 % au cours des six premiers mois de l'année. Ce chiffre est en baisse de 0,4 % par rapport à la même période en 2023.

Les constructeurs automobiles veulent que vous achetiez leurs VE plutôt que des moteurs à combustion interne, car ils risquent de payer d'énormes amendes s'ils dépassent les objectifs d'émissions des flottes. Ces objectifs seront encore plus stricts à partir de 2025, ce qui met les constructeurs automobiles dans l'embarras. La concurrence accrue générée par l'afflux de voitures moins chères fabriquées en Chine n'arrange certainement pas les choses, même si les droits de douane nouvellement imposés ralentissent la cadence.

Ce qui se passera dans l'UE aura des répercussions mondiales, car certains des plus grands constructeurs automobiles sont basés en Europe. Si les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne sont interdites à partir de 2035 dans 27 pays européens, il pourrait y avoir moins de voitures à essence nouvellement développées sur d'autres marchés. Il est possible de maximiser les économies d'échelle en vendant la même voiture/moteur dans le plus grand nombre de pays possible. Si l'on retire l'Europe de l'équation, les calculs doivent être entièrement refaits.