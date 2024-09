Le marché automobile en Europe reste faible. Après une période de six mois qui s'est clôturée sur une croissance modeste de 4,4 % par rapport à la même période de 2023, en juillet de cette année, 1 025 290 voitures ont été immatriculées en Europe occidentale (UE+AELE+Royaume-Uni), soit seulement 0,4 % de plus qu'en 2023 avec une diminution allant jusqu'à 22,9% si le paiement mensuel est comparé à juillet pré-pandémique (2019).

Les données concernant les voitures électriques restent insatisfaisantes. Leur part de marché est tombée à 13,6% contre 14,5% en juillet 2023 et sur la période janvier-juillet 2024 la part des voitures électriques (BEV) est tombée à 13,8% contre 14,3% sur la même période de 2023.

Avec ces chiffres, le résultat pour les sept premiers mois de l'année est égal à 7 906 191 de voitures immatriculées (toujours en Europe occidentale) avec une augmentation de 3,9% par rapport à la même période de 2023 (-19% sur la période janvier-juillet 2019).

Parts de marché par motorisation

En juillet, les voitures électriques immatriculées en Europe occidentale (UE+AELE+Royaume-Uni) étaient de 139 657 (-5,9 %) et les hybrides rechargeables de 72 723 (-10,6 %). Les hybrides, en revanche, étaient au nombre de 333 655 (+24,4%), une autre confirmation qu'il s'agit du régime le plus prometteur à l'heure actuelle ; à tel point que certains constructeurs automobiles revoient leurs plans produits pour augmenter leur offre (pensez à l'annonce récente de Hyundai, qui suit GM, Ford et Toyota).

Au cours du même mois, 339 057 voitures essence (-8,4%) et 113 472 voitures diesel (-11,3%) ont été immatriculées.

Qui est monté et qui est descendu

Même en juillet, dans la zone UE+AELE+Royaume-Uni, les équilibres entre les principaux groupes automobiles sont restés plutôt inchangés.