a Les taxes européennes sur les voitures électriques chinoises continuent de faire débat et on passe désormais aux papiers tamponnés. Selon ce qu'anticipait Automotive News, en effet, le 9 août, la Chine a déposé une plainte officielle auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), affirmant que :

La décision contenue dans la conclusion provisoire de l'UE manque de fondement factuel et juridique. Cela a gravement violé les règles de l’OMC et sapé la coopération mondiale pour lutter contre le changement climatique.

a soutenu le ministère chinois du Commerce.

La Chine demande un retour en arrière

Toujours selon ce qui a été rapporté par Automotive News, un porte-parole du ministère du géant de l'Est a ensuite ajouté :

Nous exhortons l'UE à corriger immédiatement ses erreurs et à sauvegarder conjointement la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'UE, ainsi que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

La réponse de la Commission européenne ne s'est pas fait attendre et, selon ce que rapporte Reuters, l'Europe étudie les documents présentés par la Chine et va préparer une réponse qui sera envoyé "en temps voulu". De son côté, la Commission se dit toutefois certaine que les mesures adoptées contre les voitures électriques chinoises sont "compatibles avec les règles de l'OMC", d'après un porte-parole.

Entre-temps, les mesures prises d'abord par les États-Unis, puis par l'Europe, pourraient également devenir une réalité au Canada, où le gouvernement envisage apparemment l'introduction de nouveaux droits, également à la lumière de l'entrée plus que possible de BYD sur le marché local.

Les raisons des tarifs en Europe

Confirmées le 4 juillet dernier et actives à partir du 5 juillet, les taxes européennes sur les voitures électriques produites en Chine sont une réponse à la politique de dumping initiée par le géant asiatique, c'est-à-dire à toutes ces manœuvres visant à maintenir les prix bas de manière artificielle, à travers des subventions d'État comme une fiscalité préférentielle, des prêts et plus encore.

Une pratique dont la Chine a été accusée par la Commission européenne, qui a ainsi décidé d'introduire des droits dont les montants figurent dans le tableau ci-dessous :

Groupe automobile Nouveau droit (à ajouter à 10%) Droit total Moteur MG SAIC 37,6% 47,6% Groupe Geely 19,9% 29,9% Groupe BYD 17,4% 27,4% Autres entreprises qui ont collaboré 20,8% 30,8% Toutes les autres sociétés 37,6% 47,6%

Comme vous pouvez le constater, la surtaxation est différente selon les marques. Le groupe le plus touché est SAIC, tandis que celui auquel s'appliquent le moins de droits est BYD. Les montants diffèrent également en fonction du niveau de collaboration des fabricants chinois lors de l'enquête.

La plainte de la Chine rejoint le chœur des protestations contre les taxes soulevées par certains constructeurs allemands et 31 associations européennes, et pas seulement dans le monde automobile. Nous allons maintenant voir comment l’Europe va réagir.