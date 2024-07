Les ventes de voitures neuves en Europe n'ont connu qu'une légère croissance au cours des six premiers mois de 2024. Le pourcentage, que nous avons analysé dans un article dédié que vous trouverez en bas de page, s'est arrêté à un niveau bas, mais toujours positif, de +4,4 % par rapport à 2023, un chiffre généré principalement par l'excellent succès de certains modèles clés.

Parmi ceux-ci, on trouve bien sûr plusieurs des SUV les plus populaires du moment qui, toutefois, selon les données fournies par Jato Dynamics, n'ont pas nécessairement connu une augmentation du nombre d'unités enregistrées, et dans certains cas - comme celui de la Tesla Model Y - ils ont même enregistré une baisse notable des ventes.

Découvrons donc quelles ont été les reines de la roue haute en Europe au cours des six premiers mois de l'année.

Volkswagen T-Roc : 111 381 unités (0%)

Le premier SUV à figurer dans le classement des voitures les plus vendues au cours des six premiers mois de l'année est le Volkswagen T-Roc, qui est désormais une certitude sur le marché et qui produit des unités sans discontinuer depuis des années. Il a été mis à jour en 2022 avec un léger restylage de mi-carrière qui n'a pas apporté de moteurs électrifiés, conservant les unités classiques à essence et diesel.

Le SUV allemand a en effet enregistré un total de 111 381 unités en Europe de janvier à juin, un nombre presque identique à celui enregistré au premier semestre 2023, donc sans croissance ni baisse (0 %).

Volkswagen T-Roc

Tesla Model Y : 101 181 unités (-26%)

La deuxième voiture à grandes roues à apparaître sur la liste des modèles les plus vendus en Europe au cours des six premiers mois de l'année est la Tesla Model Y, la reine des voitures électriques. Une présence qui confirme le succès du SUV de Musk, le seul de la liste à n'être disponible qu'en version à batterie, avec toutefois une baisse non négligeable par rapport à 2023.

En effet, les ventes se sont élevées à 101 181 unités, soit -26% par rapport à 2023, synonyme (peut-être) de l'attente des futurs acheteurs pour le restylage.

Tesla Model Y

Toyota Yaris Cross : 99 694 unités (+3%)

Après les deux premiers SUV de la liste, dont les résultats sont stationnaires ou négatifs, les chiffres commenceront à augmenter au cours du premier semestre 2023.

La première sur la liste est la Toyota Yaris Cross, un crossover uniquement disponible avec des moteurs full hybrides de 116 ou 130 ch, qui est très populaire, en particulier en Italie. Les ventes en Europe de janvier à juin 2024 ont totalisé 99 964 unités, soit 3 % de plus que l'année précédente.

Toyota Yaris Cross GR Sport (2024)

Peugeot 2008 : 93.436 unités (+11%)

En quatrième position du classement des SUV les plus vendus en Europe au premier semestre 2024, on trouve le Peugeot 2008, qui s'est immatriculé à 93 463 unités sur le Vieux Continent, soit 11% de plus que l'année précédente.

C'est le seul modèle disponible avec différents groupes motopropulseurs, allant de l'essence classique au 1.2 mild hybrid de 136 ch. Ceci grâce à la plateforme multi-énergie CMP adoptée par de nombreux autres modèles du Groupe Stellantis.

Peugeot 2008 restyling (2023)

Dacia Duster : 89 435 unités (+3%)

Le nouveau Dacia Duster a fait ses débuts dans les dernières semaines de 2023 et le résultat n'a pas changé : il reste l'un des SUV les plus populaires en Europe. Au cours des deux premiers mois de 2024, les ventes ont atteint 89 435 unités, soit une croissance de 3 % en glissement annuel.

La philosophie est celle qui a toujours accompagné l'entreprise : le juste prix pour le bon équipement, pas de technologie à effet de surprise mais ce dont les automobilistes ont vraiment besoin. Pour la première fois, il est possible d'utiliser des moteurs électrifiés : mild hybrid ou full hybrid. Sans oublier le GPL.