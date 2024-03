Au début de l'année, la Toyota Yaris Cross 2024 a fait ses débuts, en plus du moteur full hybrid de 130 ch, et a également apporté d'importantes nouveautés dans l'habitacle. Non pas en termes d'espace et d'habitabilité, qui sont restés inchangés, mais en termes de technologie.

Le crossover japonais a en effet gagné une nouvelle instrumentation numérique et un système d'infodivertissement mis à jour, tant sur le plan matériel que logistique. Voyons maintenant en détail l'intérieur de la Toyota Yaris Cross 2024.

Toyota Yaris Cross 2024, le tableau de bord

À première vue, l'intérieur de cette voiture peut sembler identique à la version précédente, mais il suffit d'y regarder de plus près pour remarquer les nouveautés. Tout d'abord, l'écran central d'infodivertissement est disponible en deux tailles différentes : 9" pour la version de base (l'Active) et 10,5" pour les autres versions.

Ce dernier, appelé Toyota Smart Connect, représente un grand pas en avant pour le crossover japonais. Le design est plus épuré et perd les boutons physiques, sur les côtés, permettant d'accéder aux différents menus. Tout est désormais tactile, rotor de volume mis à part, ou commandé par l'assistant vocal activé par la phrase "Hey Toyota", pour activer des fonctions telles que le contrôle de la climatisation. Il y a bien sûr la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, y compris sans fil. La présence du nouvel écran supprime la tablette pratique située juste en dessous, tandis que le tableau de bord reste réservé aux commandes physiques de la climatisation.

L'autre grande nouveauté est l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, de série à partir de la version Lounge, tandis que les versions Active et Trend proposent un écran de 7 pouces. Le plus grand panneau vous permet de choisir entre différents styles : Smart, Casual, Sporty et Tough, avec différents écrans affichant une multitude d'informations. Au-dessus se trouve l'affichage tête haute, qui n'est pour l'instant disponible que sur la version haut de gamme Premiere.

Le tunnel central accueille la plaque à induction pour la recharge des smartphones, deux prises USB Type-C (au lieu de seulement Type-A sur la version précédente), le levier de vitesse classique et les commandes des différents modes de conduite.

Connectivité

Le système d'infodivertissement de la Toyota Yaris Cross 2024 est toujours connecté et comprend une navigation par satellite basée sur le cloud avec des informations actualisées. La connectivité permet également aux utilisateurs de profiter des services avancés de l'assistant vocal.

Toyota Yaris Cross 2024 Instrumentation numérique 7 - 12,3" Affichage tête haute Oui Moniteur central 9 - 10,5" Écran tactile Android Auto (Sans fil)

Apple CarPlay (Sans fil) OTA Oui (Maps) Assistant vocal Oui

Toyota Yaris Cross 2024, qualité et matériaux

En ce qui concerne l'aménagement intérieur, la Toyota Yaris Cross ne présente pas d'innovations majeures, mais l'intérieur est mieux insonorisé grâce à un travail sur le support moteur, un panneau de tableau de bord à trois couches d'absorption acoustique, une nouvelle couche de feutre sur le panneau supérieur du capot et des vitres plus épaisses pour le pare-brise et les vitres latérales.

Toyota Yaris Cross 2024, l'espace

Les dimensions extérieures de la Toyota Yaris Cross 2024 restent inchangées, tout comme l'espace intérieur. Même les passagers de grande taille peuvent être à l'aise à l'arrière et il n'y a pas d'aspérités particulières sur l'assise et le dossier au milieu, mais en voyageant à trois, on est à l'étroit au niveau des épaules. Il n'y a pas de bouches d'aération (ce qui est rare dans ce segment) ni de prises USB.

Même le coffre ne change pas avec une capacité minimale de 397 litres, tandis que la valeur maximale (comme c'est souvent le cas avec les marques japonaises) n'est pas déclarée. Si vous choisissez la version à quatre roues motrices, la valeur tombe à 322 litres.

Modèle Compartiment à bagages (min/max) Dossiers inclinables Toyota Yaris Cross 2024 397/n.d. litres (FWD)

322/n.d. litres (i-AWD) Oui

2/3 - 1/3 (Active, Trend)

40:20:40 (Lounge - GR Sport - Premiere)

