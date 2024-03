Le marché mondial des véhicules légers est aussi vaste que diversifié. On peut trouver de nombreuses marques et modèles différents dans le monde entier, grâce à la localisation de la production et au soutien des différents gouvernements pour stimuler l'industrie locale.

Alors que la Chine, les États-Unis, le Canada et l'Europe représentent environ 70% du marché mondial des véhicules légers, les marques tentent d'être présentes dans les 30% restants.

Que signifie être "mondiale" ?

Il est important de comprendre ce que signifie "être une marque mondiale". Par "mondiale", nous entendons une entreprise présente sur tous les continents. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit présente dans tous les pays du monde, mais le fait d'avoir des activités en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Eurasie, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, en Chine, au Japon et en Corée est ce que nous définissons comme étant véritablement mondial.

Sur la base de notre définition, on peut dire qu'il y a très peu de marques qui ont une telle présence mondiale. Toyota est probablement la marque automobile qui couvre le plus de terrain actuellement, avec des opérations dans presque tous les pays du monde. Bien que 43% de ses ventes en 2023 soient réalisées en Chine et en Amérique du Nord, elle est également très présente sur son marché national, au Japon, mais également en Europe, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle est également présente en Asie centrale. La Corée est peut-être le marché où elle ne brille pas, mais elle a tout de même vendu près de 8 500 véhicules l'année dernière.

Pourcentage des ventes de Toyota à travers le monde

En tant que marque automobile la plus vendue au monde, Toyota possède l'une des gammes les plus étendues de toutes les marques automobiles disponibles aujourd'hui. Cette marque japonaise peut facilement atteindre différents consommateurs grâce à la localisation de la production dans le monde entier. Toyota n'est pas seulement connue partout, mais jouit d'une bonne réputation dans de nombreux pays. Dans certains d'entre eux, elle est positionnée comme une marque grand public pure (Amérique du Nord, Japon, Chine, Europe). Dans d'autres, Toyota joue un rôle de semi-premium, comme sur certains marchés d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.

Pourcentage des ventes mondiales de Hyundai à travers le monde

La deuxième marque la plus mondiale est la marque coréenne Hyundai. Comme Toyota avec la Corée, son seul talon d'Achille est le Japon. Toutefois, ses ventes mondiales sont assez bien réparties : 24% aux États-Unis et au Canada, 16% en Corée, en Inde, au Pakistan et en Europe, et environ 7% en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique. Il est clair que Hyundai a suivi la stratégie de Toyota consistant à créer des produits spécifiques en localisant la production. La marque sœur Kia dépend davantage de l'Amérique du Nord (30%), de l'Europe (21%) et de la Corée (20%).

Marque Chine Eurasie Eurasie Europe Inde-Pakistan Japon Toyota 20,4% 0,1% 11,3% 2,6% 17,2% Volkswagen 44,5% 0,0% 32,6% 0,9% 0,6% Honda 32,5% 0,0% 2,3% 2,5% 15,6% Hyundai 7,0% 1,3% 16,0% 16,1% 0,0% Ford 5,4% 0,0% 26,1% 0,0% 0,0% Nissan 22,7% 0,0% 11,3% 1,0% 15,5% Kia 3,3% 1,3% 20,9% 8,9% 0,0% Chevrolet 6,1% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% Mercedes 33,3% 0,1% 38,6% 0,7% 2,2% BMW 36,6% 0,1% 34,0% 0,6% 1,5% Fiat 0,0% 0,0% 55,0% 0,0% 0,4% Peugeot 4,1% 0,0% 80,6% 0,0% 0,7% Citroën 4,1% 0,0% 83,1% 1,4% 0,7% Opel/Vauxhall 0,1% 0,0% 97,3% 0,0% 0,0% Suzuki 0,3% 0,0% 7,2% 59,7% 21,7% Renault (en anglais) 0,0% 0,0% 72,4% 3,1% 0,4%

Marque Corée Latam MEA SE Asie-Pacifique USA-Canada Toyota 0,1% 5,5% 6,5% 13,0% 23,2% Volkswagen 0,2% 10,8% 1,7% 0,9% 7,8% Honda 0,0% 3,1% 0,6% 9,8% 33,5% Hyundai 16,2% 7,8% 6,6% 4,9% 24,2% Ford 0,1% 3,8% 2,2% 5,5% 56,9% Nissan 0,0% 11,9% 4,9% 3,1% 29,6% Kia 19,8% 6,1% 4,8% 4,5% 30,3% Chevrolet 1,4% 22,4% 1,8% 0,1% 66,4% Mercedes 3,2% 1,5% 1,5% 2,4% 16,4% BMW 3,5% 1,6% 1,7% 2,8% 17,6% Fiat 0,0% 43,5% 1,0% 0,0% 0,0% Peugeot 0,2% 10,4% 3,3% 0,6% 0,0% Citroën 0,0% 8,2% 2,4% 0,1% 0,0% Opel/Vauxhall 0,0% 0,6% 1,9% 0,1% 0,0% Suzuki 0,0% 2,7% 3,6% 4,8% 0,0% Renault 1,4% 17,2% 4,9% 0,5% 0,0%

Données préliminaires. A l'exclusion de certains pays.

Les Américains et les Européens

Les marques américaines et européennes pourraient être qualifiées de "grand public", mais leur présence mondiale est moins importante. Après plusieurs années de changement de priorités, Ford concentre désormais la plupart de ses activités dans deux régions : L'Amérique du Nord et l'Europe. Ces deux marchés représenteront environ 83% des ventes mondiales en 2023. La marque a décidé d'abandonner la production locale en Inde et au Brésil après de nombreuses années difficiles. Elle n'a pratiquement aucune présence au Japon ou en Corée et est presque inconnue en Asie centrale.

Il en va de même pour son rival Chevrolet. Il a lui aussi abandonné l'Inde et l'Europe il y a quelques années. L'année dernière, les chiffres préliminaires montrent que toutes les Amériques réunies ont représenté 88% de ses ventes mondiales.

Même les grandes marques européennes ne sont pas bien positionnées. Volkswagen, la deuxième marque la plus vendue au monde, a vendu 77% de ses voitures sur deux marchés seulement: la Chine et l'Europe. Renault a vendu près de 90% de ses véhicules en Europe et en Amérique latine et la quasi-totalité des voitures Fiat vendues en 2023 (98%) sont restées en Europe (y compris en Turquie) et en Amérique latine. La marque sœur Peugeot a vendu 80% de ses véhicules en Europe, tandis que Citroën a vendu 83% de ses véhicules dans cette région également.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATODynamics.