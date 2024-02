Une hypercar électrique chinoise peut-elle défier Ferrari sur le terrain de la performance pure ? Sur le papier oui, comme le démontre la YangWang U9 lancée par BYD avec 1 300 ch, quatre moteurs électriques et un prix, en Chine, d'environ 215 000 euros au taux de change actuel.

En réalité, la Ferrari qui s'en rapproche le plus est la SF90 Stradale, une hybride rechargeable qui développe 1 000 ch. Cependant, l'hypercar italienne peut compter sur la marque historique et glorieuse du Cheval Cabré, ainsi que sur un prestige et une reconnaissance incontestés dans le monde entier.

Voyons si cette YangWang U9 a ce qu'il faut pour entrer dans l'Olympe des hypercars les plus célèbres, ce club exclusif qui comprend déjà Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin et quelques autres.

YangWang U9 : extérieur

Pour le moment, la YangWang U9 est uniquement commercialisée en Chine mais elle est prête à partir à l'assaut des marchés internationaux avec le super tout-terrain YangWang U8, présenté au Salon de Genève. L'hypercar chinoise a la forme d'un coupé bas et élancé avec de nombreux appendices aérodynamiques qui la font ressembler à un objet issu d'un jeu vidéo.

YangWang U9, vue avant et arrière

Incontournable, même sur une hypercar chinoise, l'ouverture verticale des deux portes, ainsi que la signature lumineuse de la face avant qui vise à établir un nouveau standard pour la marque extra-luxe du chinois BYD. Les grandes jantes de 21 pouces équipées de pneus Pirelli P Zero complètent une image stylistique moderne et agréable.

YangWang U9 : les dimensions

Les mesures extérieures de la YangWang montrent une longueur impressionnante de 4,96 mètres, une largeur de 2,02 mètres et une hauteur de 1,29 mètre. Le tout sur un empattement de 2,90 mètres, ce qui la rend nettement plus longue et plus large, mais plus haute, qu'une Ferrari SF90 Stradale.

YangWang U9, vue latérale

Dimensions de la voiture YangWang U9 Longueur 4 966 mm Largeur 2 029 mm Hauteur 1 295 mm Empattement 2 900 mm Capacité de chargement N.A. Poids 2 475 kg

Le hayon arrière donne accès à un compartiment à bagages dont la capacité n'a pas encore été annoncée, mais qui semble assez volumineux. Le poids à vide de la U9 est de 2 475 kg, une masse qui trahit la présence à bord d'une grosse et lourde batterie de 633 kg, en plus des quatre moteurs électriques.

YangWang U9 : intérieur et technologie

À l'intérieur de la YangWang U9, on trouve un cockpit clairement divisé en deux parties par une sorte de "pont" qui relie le tableau de bord au tunnel central, abritant un écran tactile vertical de 12,3 pouces avec toutes les commandes principales.

YangWang U9, l'intérieur

L'instrumentation numérique se trouve sur un écran horizontal de 10,25 pouces situé derrière le volant à trois branches, lui-même truffé de boutons de commande. Les sièges sont réglables électriquement dans 14 directions et offrent aux passagers une expérience immersive grâce à la présence du système audio "Dynaudio Evidence Series" de qualité supérieure.

La plateforme DiLink150, basée sur des puces 5G 4nm personnalisées et développées par BYD et Qualcomm, est également à bord. Elle offre un système intelligent d'aide à la conduite sur piste et des informations sur trente circuits de course chinois.

YangWang U9 : moteurs, batterie, autonomie, recharge

L'un des points forts de la YangWang U9 est certainement sa mécanique, basée sur la plateforme e4 et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus-X. Les quatre moteurs électriques indépendants de l'architecture e4 libèrent une puissance de 1 300 ch et un couple de 1 680 Nm sur toutes les roues.

YangWang U9, le système BYD DiSus-X

Le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus-X de BYD est une innovation exclusive qui permet à la suspension d'atteindre un débattement maximal de 75 mm et de soulever chaque essieu de 500 mm/s avec une force de plus d'une tonne. Grâce à cette technologie, l'U9 peut même danser au rythme de la musique en "dansant" sur les pneus.

Grâce également à la batterie Blade de 80 kWh, la nouvelle hypercar chinoise est capable de parcourir 465 km avec "un plein" selon le cycle CLTC, d'atteindre une vitesse maximale de 309,19 km/h, de passer de 0 à 100 en 2,36 secondes et de parcourir les 400 mètres qui la séparent de l'arrêt en 9,78 secondes. La puissance de charge maximale de la batterie est de 500 kW.

YangWang U9

La carrosserie de la YangWang U9, en fibre de carbone et dotée de la technologie CTB de nouvelle génération avec une rigidité torsionnelle sans précédent de 54 425 N-m/degré, est équipée de 12 ensembles aérodynamiques actifs et passifs qui améliorent également le refroidissement.

YangWang U9 : prix et équipement

Le tarif chinois de la YangWang U9 débute à 1,68 million de yuans (contre 4,98 millions de yuans pour la Ferrari susmentionnée), ce qui équivaut à environ 215 300 euros au taux de change actuel. Les premières livraisons sont prévues pour l'été 2024. Toutefois, les Chinois qui souhaitent l'acheter doivent d'abord verser un acompte non remboursable de 600 000 yuans, soit un peu moins de 77 000 euros.

YangWang U9

A ce jour, il n'y a pas de confirmation officielle de l'arrivée de la marque YangWang ou de la U9 en Europe, mais selon certaines rumeurs, la direction de BYD envisagerait un lancement européen de la marque, peut-être sous un autre nom. La présentation du U8 à Genève est un premier pas de BYD pour introduire ses produits les plus exclusifs auprès du public du Vieux Continent.

YangWang U9 : la concurrence

Outre la Ferrari SF90, la YangWang U9 trouve ses concurrents les plus directs dans les hypercars électriques, à commencer par la future Maserati MC20 Folgore et l'Aion Hyper SSR chinoise.

S'y ajoutent les encore plus puissantes Rimac Nevera, Pininfarina Battista, Aspark Owl et Lotus Evija.