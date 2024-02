Les finitions extérieures satinées des voitures ont gagné en popularité ces dernières années, et Ford exploite cette demande avec la Mustang 2024. Une nouvelle option d'usine permet dorénavant aux acheteurs de Mustang d'obtenir une carrosserie mate, mais il ne s'agit pas d'un niveau de finition en édition spéciale ni d’un type de peinture unique.

En effet, vous pouvez à présent obtenir ce type de finition avec n'importe quelle couleur dédiée à la Mustang.

Ford appelle cette option "Matte Clear Film". C’est essentiellement un type de film de protection de peinture qui est disponible pour les deux styles de carrosserie de la Mustang, en commençant par les coupés et, plus tard, pour les cabriolets. Le film est un produit PPG qui couvre toutes les options de couleurs d'usine existantes, ce qui donne une finition satinée et lisse couverte par la garantie standard de Ford. Et oui, ce typer de peinture est également disponible pour la Dark Horse.

Voici ce qu’a déclaré Laurie Transou, l’ingénieur en chef des programmes de Mustang, qui en fait quand même un peu trop…

"La Ford Mustang s'engage depuis 60 ans en matière de liberté de conduite et de liberté d'expression, et notre nouveau film Matte Clear offre aux clients une toute nouvelle façon de s'approprier leur nouvelle voiture."

Attention aux conditions

Bien que le film soit disponible dans n’importe quelle couleur, il existe certaines limitations. Ford explique que vous ne pouvez pas l'avoir avec le package "California Special", et qu'il ne s'associe pas aux packages graphiques en option pour les modèles GT ou EcoBoost.

En ce qui concerne la Dark Horse, l'option Matte Clear Film nécessite la suppression de la bande d'accentuation du capot et vous ne pouvez pas choisir de bandes de course peintes. Dans le même ordre d'idées, la suppression de graphiques (comme les bandes) pour la Dark Horse sera désormais possible même si vous ne choisissez pas le Matte Clear Film. Selon Ford, cela donne à la Dark Horse une "apparence plus discrète". Mais est-ce qu’on souhaite être discret avec une telle voiture ?

L’aspect satiné soutenu par l’usine n’est cependant pas bon marché. L'option ajoute 5 995 $ au prix de la voiture (soit environ 5526 € au taux de change actuel), et bien qu'il s'agisse techniquement de quelque chose qui pourrait être supprimé plus tard, Ford le déconseille et affirme qu'une telle action ne devrait être effectuée que par un atelier professionnel. L'option Matte Clear Film est disponible depuis le mardi 27 février. Les livraisons débuteront en juin pour les coupés et en fin d’année pour les cabriolets.