Il est de bon ton de plaisanter sur les Mustangs qui s'écrasent, mais cette personne a respecté la règle d'or en l'emmenant sur le circuit au lieu de faire des courses dans la rue, alors ne soyez pas trop durs avec elle. Les accidents peuvent survenir avec n'importe quelle voiture, et en faisant des courses sur circuit. La seule victime ici est une Mustang de sixième génération. Le conducteur s'en est sorti et personne d'autre n'a été impliqué.

Cette malheureuse sortie s'est produite au Las Vegas Motor Speedway. Nous ne savons pas exactement quand, mais il semble qu'il s'agisse d'une soirée de test et de mise au point avec une simple course en tête-à-tête. La Mustang et ses concurrentes, une Chevrolet Corvette Z06 C7 selon la chaîne YouTube Wheels, roulent jusqu'à la ligne de départ sans qu'aucune personne ne soit visible dans les gradins les plus éloignés. L'absence de spectateurs est fréquente lors de ce type d'événement, ou bien, il s'agissait d'une location de piste privée.

Aucune des deux voitures ne fait de burnout, ce qui peut ou non être un facteur contribuant à l'accident. Faire un burnout enfumé avec des pneus de route peut en fait aggraver l'adhérence, et d'autres variables comme la température de la piste et la préparation de la surface jouent un rôle dans l'adhérence sur la ligne de départ. Nous ne savons pas quel type de pneus cette Mustang avait à l'arrière, mais les roues ont l'air différentes et ces peaux ont l'air sacrément larges. Cela suggère que les pneus sont orientés vers la piste, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'adhérence sans qu'un burnout ne les réchauffe.

Et il y a des problèmes d'adhérence. Les deux voitures montrent un certain patinage au départ, mais la Corvette prend rapidement l'avantage. Il est difficile de dire si le pilote de la Mustang a de l'adhérence, mais il est impossible de ne pas remarquer que l'arrière de la voiture s'écarte vers la gauche quelques secondes seulement après le début de la course. Une correction rapide est effectuée, mais la voiture part dans l'autre sens et heurte violemment le mur. Après quelques instants, nous voyons le pilote sortir de la voiture.

Nous voyons également un tag Instagram pour @Mayos5.0 sur la vitre latérale de la Mustang. Le compte présente plusieurs photos qui semblent montrer la voiture en question ; nous avons envoyé un message au compte avec nos condoléances et pour voir s'il y a plus d'informations sur ce qui s'est passé exactement. Nous répondrons si nous avons des nouvelles, mais pour l'instant, nous sommes heureux que tout le monde s'en soit sorti sans blessure.

À voir sur la chaîne Motorsport.tv :