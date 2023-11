La Ford Mustang GT3 a été présentée en juin dernier. Nous avons vu de nombreuses photos de la pony car, mais cette nouvelle vidéo d'Italiansupercarvideo sur YouTube nous donne un premier aperçu des capacités de la Mustang. Et nous aimons beaucoup cette vidéo, vraiment beaucoup.

Cette Ford Mustang GT3 particulière sera engagée par l'équipe italienne Dinamic GT dans la série GT World Challenge Europe 2024, selon la description de la vidéo. Elle a été filmée lors d'une séance d'essais à Misano, un circuit situé dans le nord de l'Italie. Bien que d'autres voitures soient présentes sur le circuit, la vidéo est essentiellement une lettre d'amour à la puissance du V8. Même les membres des autres équipes de course tournent la tête lorsque la Mustang quitte les stands, comme on le voit très clairement au début du clip. Cette voiture attire définitivement l'attention.

Le mérite de cette bande-son revient à un moteur V8 de 5,4 litres à aspiration naturelle. Ford ne mentionne pas de puissance spécifique, mais la catégorie GT3 autorise un maximum de 600 chevaux, et l'on peut donc supposer que la Mustang en est proche. Plus qu'une simple Mustang GT, la GT3 utilise une boîte-pont par opposition à une transmission boulonnée directement au moteur. Montée à l'arrière, elle permet à la GT3 de mieux répartir son poids. Et naturellement, elle est équipée de toutes sortes de composants aérodynamiques conçus pour l'aider à tenir sur la piste.

La Mustang GT3 sera également engagée au Mans en 2024, sous la houlette de Proton Competition. Si vous souhaitez posséder une sorte de Mustang GT3 que vous pouvez conduire dans la rue, vous pouvez acheter la Mustang GTD. Il s'agit d'une version de la GT3 homologuée pour la route, qui remplace le moteur atmosphérique par un V8 suralimenté de 5,2 litres développant 800 ch. Vous conservez la boîte-pont, l'aérodynamique exceptionnelle et le droit de vous vanter de posséder ce qui pourrait être la Mustang la plus rapide de toutes celles homologuées pour la route.

Mais ce privilège se paie cher. La Mustang GTD en édition limitée coûtera plus de 275 000 euros lorsqu'elle sera mise en vente fin 2024.