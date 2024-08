Les dernières données JATO sur les immatriculations de voitures neuves en Europe montrent que la demande a augmenté de 2 % en juillet 2024 par rapport à juillet 2023. Au total, 1,03 million d'unités ont été immatriculées dans la région, ce qui porte les volumes depuis le début de l'année à près de 7,9 millions de voitures neuves.

Plus de SUV que jamais

L'une des principales conclusions des résultats du mois dernier est que les consommateurs continuent d'acheter davantage de SUV. Bien que cette tendance ait commencé il y a plus de dix ans, elle ne s'est en aucun cas arrêtée. En juillet 2024, ces véhicules représentaient près de 54 % du total des immatriculations, un nouveau record. Le mois dernier, 554 000 nouveaux SUV ont été immatriculés, soit une augmentation de 6 % par rapport à juillet 2023.

Les bons résultats du mois ont porté les volumes depuis le début de l'année à 4,2 millions d'unités, soit une augmentation de 5 %. Les raisons sont toujours les mêmes : il y a plus de choix que jamais et les conducteurs apprécient la position d'assise plus haute qui permet un accès plus confortable.

Top 10 des constructeurs juillet 2024

Groupe Immatriculations Variation % Juillet 2023 Groupe Volkswagen 274 635 -2% Groupe Stellantis 155 457 -2% Hyundai-Kia 97 208 -1% Groupe Renault 96 324 +2% Toyota 81 708 +17% BMW Group 74 971 +5% Mercedes-Benz 60 899 +11% Ford 36 040 -19% Geely 33 583 +24% Groupe Nissan 22 068 -1%

Bien que Toyota, BMW, Mercedes et le groupe Geely aient mené la croissance dans le segment des SUV, c'est le groupe Volkswagen qui a été le leader incontesté. Le constructeur allemand a représenté 26 % du volume des SUV, suivi par Hyundai-Kia avec 12 % et Stellantis avec 11,5 %.

La majeure partie de la demande de SUV correspond à des SUV compacts, les C-SUV, avec 210 600 unités, en hausse de 3 %. Cependant, la croissance a été tirée par les petits SUV, les B-SUV, avec 204 300 unités, soit une hausse de 14 %. L'arrivée de modèles plus abordables permet à de nombreux consommateurs de passer des segments traditionnels aux SUV. Viennent ensuite les SUV de taille moyenne, les D-SUV, dont la demande a baissé de 7 % pour atteindre 106 500 unités, les grands SUV, les E-SUV, avec 27 600 unités, en hausse de 23 %, et les SUV de luxe, les F-SUV, avec 5 022 unités, en hausse de 32 %.

Baisse de la demande de voitures électriques

Un autre fait important qui ressort des résultats des immatriculations du mois dernier est la baisse de la demande de voitures purement électriques. Selon JATO, 139 300 nouvelles voitures électriques ont été immatriculées en juillet 2024, soit une baisse de 6 % par rapport à juillet 2023. En conséquence, leur part de marché est passée de 14,6 % à 13,5 % sur la même période.

Le manque de clarté concernant les incitations et leur avenir, ainsi que les préoccupations croissantes concernant les valeurs résiduelles de ces voitures, continuent d'avoir un impact négatif sur leur demande. Les consommateurs ne sont toujours pas convaincus de l'intérêt de passer de l'essence/diesel à l'électrique.

La marque BMW a devancé Tesla, la première ayant enregistré une hausse de 35 % en glissement annuel, tandis que la seconde a subi une baisse de 16 %.

Les 20 premières marques en juillet 2024

Marque Immatriculations Variation % juillet 2023 Volkswagen 108 959 -3% Toyota 75 338 +16% BMW 64 012 +13% Skoda 59 727 +5% Mercedes 59 545 +13% Audi 59 299 -2% Peugeot 49 916 +10% Renault 49 054 -6% Kia 49 033 -4% Hyundai 47 949 +2% Dacia 47 074 +11% Ford 36 040 -19% Opel/Vauxhall 34 794 +2% Volvo 29 657 +39% Citroën 26 935 +6% Fiat 23 174 -25% Siège 22 622 +3% Nissan 22 068 -1% MG 21 294 +20% Cupra 16 964 -9%

Bien que les Model Y et Model 3 de Tesla restent en tête du classement BEV de cette année, ils perdent du terrain face à la concurrence. En fait, le Model Y n'est plus le véhicule le plus vendu en Europe, occupant la neuvième place du classement général jusqu'en juillet.

Des voitures plus récentes permettent à BMW de réussir dans ce segment complexe. Les BMW iX1, i4 et i5 ont enregistré une forte croissance au cours du mois. La nouvelle iX2 a enregistré plus de 1 300 unités. Les BMW électriques, plus que les Mercedes et Audi, sont les plus attractives.

La Sandero accélère sa croissance

La Dacia Sandero a été la voiture neuve la plus immatriculée dans la région en juillet. Son volume a augmenté de 34% à 22 400 unités.

Top 50 des modèles juillet 2024

Modèle Immatriculations Dacia Sandero 22 398 Volkswagen T-Roc 19 254 Toyota Yaris Cross 17 314 Dacia Duster 15 884 Kia Sportage 15 531 Toyota Yaris 15 237 Renault Clio 15 157 Hyundai Tucson 14 391 Opel/Vauxhall Corsa 13 938 Volkswagen Golf 13 924 Volkswagen Tiguan 13 767 Peugeot 208 13 601 Skoda Octavia 13 030 Peugeot 2008 12 261 Volkswagen Polo 12 057 Toyota Corolla 10 978 Renault Captur 10 725 Volkswagen T-Cross 10 502 Toyota C-HR 10 346 Ford Puma 10 342 Citroën C3 10 320 Nissan Qashqai 9 794 BMW X1 9 567 Tesla Model Y 9 544 Hyundai Kona 9 424

Modèle Immatriculations Peugeot 3008 9 076 Ford Kuga 8 927 Skoda Kamiq 8 844 Skoda Karoq 8 782 Skoda Fabia 8 755 Fiat Panda 8 357 Audi A3 8 318 MG ZS 8 163 Ford Focus 8 159 BMW Série 3 8 051 Seat Ibiza 8 050 Fiat/Abarth 500 8 016 Cupra Formentor 7 983 Volvo XC40 7 835 Toyota Aygo 7 810 Peugeot 308 7 809 Kia Niro 7 772 Skoda Kodiaq 7 553 MINI 7 193 Seat/Cupra Leon 7 118 Dacia Jogger 7 109 Volkswagen Taigo 6 839 Seat Arona 6 755 Hyundai i10 6 720 Nissan Juke 6 688

Ce chiffre devance de plus de 3 000 unités le second, le vieux Volkswagen T-Roc (introduit en 2017). Le top 10 de juillet comprend cinq SUV et cinq petites voitures.