BYD est le groupe chinois qui a le plus grimpé au classement mondial. En seulement 29 ans (il est né en 1995), il a réussi à devenir le premier constructeur automobile électrifié en Chine (le plus grand marché automobile du monde) et a toujours de grandes ambitions. Pour accéder au sommet du monde, il lui sera utile de conquérir les automobilistes européens, un marché dans lequel il vient d'entrer et qui n'est pas du tout facile, étant donné que l'Europe a une longue tradition automobile (avec des marques bien ancrées) et a introduit des droits sur les voitures chinoises.

Le fondateur du géant chinois, Wang Chuanfu, s'est dit convaincu que si l'Europe et les États-Unis (et maintenant aussi le Canada) ont introduit des barrières à l'importation de voitures chinoises sur leurs marchés, c'est parce qu'ils les "craignent". BYD croit fermement en son offre de produits et pour entrer sur un marché aussi important et compétitif que l'Europe (berceau de ses principaux concurrents) il a choisi comme conseiller spécial nul autre qu'Alfredo Altavilla, l'ancien bras droit de Sergio Marchionne à l'époque de FCA

Alfredo Altavilla chez Fiat Chrysler Automobiles

Alfredo Altavilla est diplômé en économie de l'Université catholique de Milan et occupe actuellement également le poste de conseiller principal de CVC Capital Partners en Europe et est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, dont Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR et Proma. Groupe. De plus, il siège au comité d'investissement de Vasuky, un fonds Tech VC parrainé par Rothschild&Co.

De novembre 2012 à août 2018, Altavilla a occupé le poste de directeur des opérations pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient (EMEA) chez Fiat Chrysler Automobiles (FCA), où il a également été membre du conseil exécutif du groupe (GEC) et responsable des activités mondiales. Développement depuis septembre 2011. Il a également été PDG d'Iveco, Fiat Powertrain Technologies, Tofas et président exécutif d'ITA Airways.

La BYD Seal à Milan

Les voitures BYD arrivent bientôt

L'Europe représente un marché clé pour BYD "également pour son leadership dans l'adoption de technologies durables et pour son fort engagement en faveur de la mobilité électrique", a expliqué l'entreprise chinoise qui, avec l'expérience et le leadership d'Alfredo Altavilla, "accélère sa mission de fournir des solutions innovantes et durables à travers le continent qui répondent à tous les besoins des clients."

"L'arrivée d'Alfredo Altavilla dans l'équipe européenne est une étape fondamentale dans notre stratégie visant à renforcer et à consolider la présence de BYD sur cet important marché. Il apporte avec lui une vaste expérience dans le secteur automobile, un savoir-faire et une vision stratégique qui sera d'une valeur inestimable dans nos efforts pour positionner BYD comme leader de la mobilité durable en Europe."

Côté "produits", BYD est en effet prêt à en découdre. Depuis le début de l'année, elle est, avec Stellantis, la marque avec le plus de nouvelles voitures et avec de plus en plus de concessionnaires en Europe, qui souhaitent les vendre (l'entreprise chinoise a remporté le prix du mandat le plus recherché parmi les nouvelles marques de ConcessionnaireSTAT 2024).

Cette année est fondamentale pour BYD. En 2023, le constructeur occupait la deuxième position dans le classement des ventes mondiales (derrière Tesla), mais a enregistré une augmentation de part plus élevée en vendant 1,57 million de voitures électriques, soit 80 % de plus qu'en 2022. L'objectif de 2024 est donc d'aller encore plus loin.

BYD Seal 06 GT BYD Seagull, la citycar elettrica cinese

Les conseils d'Altavilla seront essentiels et devront surmonter les obstacles. Dans quelques jours, BYD présentera ses voitures au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, aux côtés des hôtes français que sont Renault Group et Stellantis, ainsi que des allemands BMW, MINI, Volkswagen, Audi et Skoda.

Parmi les modèles en vente on retient la Seal U, électrique et également hybride rechargeable. La BYD Seagull devrait arriver en 2025, en même temps que de nouveaux hybrides rechargeables.

Enfin, le 30 août, BYD va présenter la Seal 06 GT et une mini-fourgonnette hybride rechargeable pouvant parcourir jusqu'à 200 km en mode électrique (et l'offre tout-terrain est également en bonne voie).