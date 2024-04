Le groupe chinois GAC profite de la semaine du design de Milan 2024 pour se faire connaître des Italiens et des Européens.

En effet, c'est au Fuorisalone qu'il présente pour la première fois sur notre continent l'Hyper SSR, l'hypercar made in China qui défie Rimac et Tesla avec une puissance de plus de mille chevaux.

À Milan, GAC a également présenté la série Car Culture 3.0 (un trio de voitures conceptuelles conçues pour la ville) et a annoncé le nouveau slogan de GAC Design ("GAC LOVE DESIGN") ainsi que le thème du GAC Design Award de cette année : "Beauty of Tomorrow". Ainsi, "GAC démontre sa conviction que le design transcende les frontières géographiques et culturelles, agissant comme un puissant catalyseur d'innovation", peut-on lire dans la note officielle.

Entre la citadine et l'hypercar

Stéphane Janin, directeur de l'Advanced Milan Design Centre de GAC, a présenté City Cars, un trio de voitures conceptuelles composé du City Pod, du City Box et du City Run, qui illustrent la vision de GAC sur la mobilité urbaine future.

City Pod City Box City Run

Ces modèles rendent également hommage aux paysages urbains de Milan (où se trouve le centre européen de R&D de GAC) et de Guangzhou (la ville chinoise où se trouve son siège social), soulignant l'engagement de GAC à innover dans l'esthétique de la vie urbaine.

Le centre de R&D de GAC à Milan et le concept Barchetta

Des concepts tels que "Dynamic Current" et "Racing Pulse", en revanche, représentent l'Hyper SSR, pour l'instant uniquement commercialisé en Chine, mais également destiné à l'Europe avec des prix avoisinant les 180 000 euros.

La Hyper SSR

Le nouveau slogan

Fan Zhang, vice-président du centre de recherche et de développement de GAC, a présenté le nouveau slogan "GAC LOVE DESIGN". "Le design transcende la forme et la fonction", a-t-il déclaré. "C'est le langage qui relie les émotions à l'avenir. Pour l'avenir, GAC est prête à jeter un pont entre les différentes cultures et idées grâce à un excellent design et à construire un monde plus vivant et plus créatif".

D'où le lancement dans trois régions (Asie, Europe et Amérique du Nord) du prix mondial du design appelé GAC Design Award 2024 sur le thème "Beauty of Tomorrow" (la beauté de demain). Enfin, la collaboration entre GAC et l'Académie centrale des beaux-arts sur le projet de coopération académique-industrielle "Inside Out" a été lancée.