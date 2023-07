La nouvelle de la mort de Marchionne, en provenance de Zurich, avait fait le tour du monde durant l’été 2018. Et si la valeur d'un homme se mesure par ce qu'il est et non par ce qu'il a, le côté manager de l’italien peut certainement s'apprécier par l'héritage qu'il a laissé derrière lui.

Marchionne a sauvé Fiat, en a fait FCA en ayant conquis Chrysler. C’est lui qui a placé Ferrari en bourse en janvier 2016 après l’avoir séparé de Fiat en 2014 (les deux marques historiques étaient liées depuis 1969). Sergio est aussi l'homme qui a décidé de quitter la Confindustria alors que Fiat était le fondateur de cette principale association patronale du pays, jugée trop enfermée dans les frontières nationales. Voyons donc les conséquences de ces changements et si certains de ses objectifs se sont réalisés.

La poussée vers l'international

Marchionne a boulversé l’industrie automobile italienne en fusionnant la FCA avec PSA pour donner vie à Stellantis qui regroupe vingt constructeurs. Ce changement a apporté un bilan sain, mais surtout des idées, des projets et un manager avec plus de charisme comme Carlos Tavares. Alors que la santé du manager italo-canadien était sur le point de s'effondrer, la famille Agnelli a opté pour Mike Manley (un homme de l'entreprise depuis la fusion entre Fiat et Chrysler) à la tête de FCA et Louis Camilleri chez Ferrari.

Les étapes vers la voiture électrique

Sergio s'était interrogé sur l'avenir d'un petit modèle comme la Punto pour des raisons de rentabilité et, après une phase très sceptique, il s’est mis à croire à la voiture électrique.

Lors de la présentation de la première 500 électrique, Machionne n’était pas emballé "ne l'achetez pas, nous perdrons 14 000 euros par voiture". Mais ensuite, il a fallu qu'il prenne encore 5% de Chrysler avant de vendre Magneti-Marelli (5,8 milliards) pour lever des fonds et financer le plan d'électrification.

Un geste qui, rétrospectivement, apparaît téméraire. Un fournisseur bien intégré à la pointe de nombreuses industries, notamment les moteurs électriques et les semi-conducteurs, aurait pu être très utile, d'autant plus que l'électrification s'est accélérée.

Il est certain qu'un groupe comme Stellantis répondrait à la vision de Marchionne, mais on ne sait pas très bien ce qui se serait passé avec lui : PSA aurait-il accepté la direction ? Serait-il parti de toute façon et Tavares aurait-il eu carte blanche ? Ou bien est-ce la figure de Tavares et l'absence d'un analogue chez FCA qui ont fait du choix du Portugais par Exor une évidence ?

La relation avec l'Italie

Les événements ultérieurs confirment que Manley et Camilleri étaient des figures passagères, à tel point que même le choix du nouveau PDG de Ferrari a eu lieu après que Stellantis soit devenu pleinement opérationnel et l'intérim plutôt long de John Elkann.

Stellantis a fait appel à un actionnaire chinois comme Dongfeng sur lequel s'appuyer en tant que partenaire industriel et commercial, réalisant quelque chose que Marchionne n'avait jamais réussi à faire. Et qu'en est-il des relations industrielles ?

Dans sa célèbre lettre, datée du 30 septembre 2011, à la présidente de la Confindustria, Emma Marcegaglia, Marchionne expliquait la sortie de Fiat. "Fiat (…) ne peut pas se permettre d'opérer en Italie dans un cadre d'incertitudes qui l'éloignent des conditions existant dans l'ensemble du monde industrialisé".

À ce moment-là, Fiat a rompu le cordon "politique" avec son pays d'origine, mais elle n'a jamais cessé de parler à l'Italie à travers la voix et l'ascendant du manager Teatino de naissance et "Torontien" d'adoption. Entre-temps, ces conditions sont devenues encore plus difficiles et Tavares a déjà déclaré que les usines italiennes étaient trop chères.

Tavares : héritier et successeur

Le Portugais (voir ci-dessous) a la réputation d'être un dur à cuire, mais les résultats sont de son côté et, grâce aussi à son prédécesseur, il n'a pas eu de lest moral à gérer : seulement un énorme patrimoine industriel à mettre à profit au sein d'un échiquier encore plus complexe et décentralisé.

Les premières déclarations d'intention, selon lesquelles les 3,7 milliards de synergies seront réalisées sans fermetures d'usines, semblent désormais se concrétiser, non sans discussions avec les gouvernements français et italien, dont la plus grande crainte est de voir Stellantis se tourner vers d'autres rivages pour produire ses voitures. De plus en plus de modèles électriques, sans la crainte de Marchionne de devoir perdre de l'argent sur chaque unité vendue. Au contraire.

Pour l'instant, il semble que des deux côtés des Alpes, tout reste en l'état. En effet, l'objectif - au moins pour le Bel Paese - est d'atteindre un million de voitures produites en Italie. Tout cela alors que les dégâts de Covid se font encore sentir et que l'Europe a fixé à 2035 l'année cruciale pour l'avenir de la mobilité sur le Vieux Continent.

C'est un héritage et une responsabilité de cette époque et certainement pas de Sergio Marchionne, qui aurait certainement eu la vision et le tempérament nécessaires pour faire face à un présent aussi imprévisible que difficile.

Preuve de renaissance

Un présent qui, pour Stellantis, repose aussi sur les marques italiennes, Alfa Romeo et Lancia en tête. Si Alfa est parvenue à faire battre le cœur des passionnés de nouveau, c'est grâce à Marchionne qui, avec la Giulia et le Stelvio, a ramené la propulsion et cette sportivité de premier ordre qui manquait depuis des années. Des projets suivis par le Tonale, un succès commercial, et une supercar prévue pour 2024.

Et puis il y a le cas Lancia : "Lancia a un attrait limité en dehors de l'Italie. Nous devons abandonner l'illusion que la marque Lancia redeviendra ce qu'elle était autrefois", a déclaré Marchionne en 2012. Onze ans plus tard, la marque turinoise s'apprête pourtant à prendre le chemin de la Renaissance, en commençant par la nouvelle Ypsilon et en terminant par la Delta avec au passage, l’arrivée de la Gamma.

Pour l'ancien numéro un de FCA, le cheval gagnant était Alfa, car Tavares et sa Lancia ont encore des cartes à jouer à la table des grands, en profitant de la révolution électrique et des synergies qu'un colosse comme Stellantis peut mettre en œuvre.

Et en F1 ?

En dehors du secteur automobile classique, Sergio Marchionne avait également la poigne nécessaire pour gérer la partie course de Ferrari. En 2014, après une saison catastrophique et vierge de victoires, l’ancien président de Fiat remplace le célèbre Luca Di Montezemolo (voir ci-dessous) à la tête de la Scuderia après 23 ans de règne.

Il y place Maurizio Arrivabene (ex de chez de Philip Morris et proche de Ferrari) en temps que directeur d’écurie et déclare que "Ferrari n’a pas uniquement besoin d’une personne ayant une connaissance approfondie de la marque mais aussi des mécanismes de gouvernance du sport." Marchionne réorganise aussi les réunions et certains aspects techniques de l’équipe de course.

Avec Sebastian Vettel (quadruple champion du monde entre 2010 et 2013) et Kimi Raikkonen (champion du monde 2007) au volant, Ferrari reprend sa route vers les sommets à partir de 2015 et l’équipe deviendra plus forte chaque saison (malgré un léger passage à vide en 2016) pour finalement se battre de nouveau pour le titre mondial en 2017 et 2018, bien que battue par Mercedes.

C’est également Machionne qui est l’origine du placement de Charles Leclerc chez Ferrari, même si le transfert de ce dernier eut lieu après la mort de l’italien. Depuis sa disparition, la Scuderia est soudain redevenue l’ombre d’elle-même…