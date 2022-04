Dévoilée sous forme de prototype lors du Salon de l'automobile de Genève en 1989, l'Alfa Romeo SZ est toujours considérée comme l'une des voitures les plus exotiques et exclusives jamais fabriquées par le constructeur italien.

Les rapports se contredisent sur la question de savoir si elle a été conçue par Zagato ou en interne par Alfa Romeo, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une magnifique pièce. L'un des tout premiers exemplaires assemblés a maintenant été restauré à la perfection et est prêt à plaire aux yeux des Alfistes du monde entier.

Galerie: Alfa Romeo ZS restauration

7 Photos

FCA Heritage, la branche de Stellantis responsable des projets de restauration de véhicules anciens d'Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Abarth, a publié des photos de la ZS entièrement restaurée dans une couleur rouge. Cet exemplaire particulier est un ancien véhicule de développement et a été utilisé pour les photos officielles de présentation du modèle. Comme il s'agit de l'une des toutes premières voitures assemblées de la série, il existe quelques différences mineures par rapport aux modèles ultérieurs, notamment le volant et la couleur de fond du groupe d'instruments.

L'équipe qui a travaillé sur ce classique a fait tout ce qu'il fallait. La voiture de performance a été entièrement démontée jusqu'à la carrosserie nue, qui a été entièrement repeinte. L'intérieur a été retapissé et remis en état selon les spécifications de la voiture d'origine. Rien n'a été dit sur le moteur, mais nous sommes absolument certains que FCA Heritage a fait tout ce qui était nécessaire pour le ramener à son état d'origine.

En parlant de moteur, la ZS est animée par un V6 3,0 litres à 12 soupapes développant 207 chevaux (154 kilowatts). Une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports transmet la puissance aux roues arrière pour une accélération de 0 à 100 kilomètres par heure en sept secondes. Pour l'anecdote, Alfa Romeo a également produit une version à toit ouvert de la SZ appelée RZ entre 1992 et décembre 1994. Elle partageait son équipement avec le coupé mais était légèrement plus lente en raison de son poids plus élevé.

Pour terminer, il convient de mentionner que le tout nouveau Alfa Romeo Tonale a un design frontal inspiré de la SZ. Cela est particulièrement visible dans la disposition des phares et le capot pointu.