L'Alfa Romeo Tonale fait beaucoup parler de lui, depuis la présentation du concept à sa présentation officielle il y a quelques jours. Le SUV jouera un rôle important dans la gamme de la marque au cours des prochaines années et, comme tant d'autres modèles Alfa Romeo qui l'ont précédé, il pourrait être adopté par la police.

Bien sûr, il n'y a pas encore d'indications officielles d'un Tonale "en uniforme", mais nous avons essayé de l'imaginer quand même avec un rendu spécial exclusif en livrée Carabinieri.

L'uniforme lui va bien

Le point de départ était la Giulia, qui est déjà utilisée dans les patrouilles de rue. Tout comme la berline et la Giulietta, il n'est pas exclu que la Tonale soit également enrôlée à l'avenir.

Galerie: Alfa Romeo Tonale Carabinieri, l'illustration de Motor1.com

Dans notre reconstitution graphique, le nouveau SUV italien est doté de tous les équipements typiques des Carabinieri, à commencer par la couleur classique bleu foncé avec des bandes rouges sur les côtés et le capot et le symbole du Nucleo Operativo Radiomobile. Les modifications se poursuivent avec les feux clignotants et le phare réglable sur le toit, les feux clignotants dans les rétroviseurs et le panneau arrière à message variable.

Alfa Romeo Tonale Carabinieri, le rendu par Motor1.com

Comme les autres voitures des Carabiniers, le Tonale devrait également être équipé d'un pare-brise, de fenêtres et de portes blindés (niveau B4), d'une protection du réservoir de gaz, d'une cellule de détention pour une seule personne, d'une radio centrale et d'un système d'amplification et de diffusion à l'extérieur de la voiture.

Moteurs possibles

Les exemplaires les plus récents de la Giulia étaient livrés avec un 2.0 turbo de 200 ch et une transmission automatique à 8 rapports. Le moteur du Tonale qui se rapproche le plus de ces chiffres est l'Hybrid VGT, une unité hybride douce, associée à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports, qui délivre 160 ch et 240 Nm de couple.

Les Carabinieri pourraient toutefois opter pour une version encore plus puissante et plus écologique. Il s'agit de la version hybride rechargeable Q4 avec transmission intégrale et une puissance totale de 275 ch. La combinaison du moteur à combustion interne et du moteur électrique permet un 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et une autonomie électrique pouvant atteindre 80 km en usage urbain.

Et ce ne serait pas le premier hybride des Carabinieri : les premières Jeep Renegade 4xe hybrides rechargeables sont sur les routes depuis plusieurs mois.

Comment les voitures de police sont "enrôlées"

Dans certains cas, les marques fournissent des voitures en prêt, tandis que dans d'autres, elles doivent passer par la procédure d'appel d'offres. Par exemple, dans la section spécifique du site web des Carabinieri, tous les appels d'offres terminés ou en cours sont répertoriés de manière transparente.

Les fabricants expriment leur intérêt en soumettant une offre, qui peut également inclure une proposition de service complet à l'échelle nationale pour un certain nombre d'années ou de kilomètres. Avant d'entrer en service, les voitures sont modifiées par des ateliers spécialisés.

La relation entre Alfa Romeo et les forces de l'ordre remonte à 1951, lorsque le véhicule tout-terrain 1900 M "Matta" a lancé la longue tradition des "Gazelle".