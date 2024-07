Le Parti populaire européen (PPE), le plus grand groupe législatif qui siège au Parlement européen, veut repenser l'arrêt des nouvelles voitures à moteur à combustion pour 2035. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, après les élections, c'est la voie que prennent les dirigeants européens.

Le premier tremblement de terre a eu lieu il y a un an, lorsque Frans Timmermans, le partisan du Green Deal, a quitté la Commission européenne. Maintenant que le PPE a remporté la plus grande part de tous les groupes législatifs lors des élections du Parlement européen du mois dernier (188 sièges sur un total de 720 législateurs), son influence dans l'assemblée de l'UE est forte et dans un projet de priorités d'action que les principales agences de presse ont lu (Reuters et ANSA), il est écrit que l'un des premiers objectifs est de "réviser les règles de réduction des émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et camionnettes afin de permettre l'utilisation de carburants alternatifs sans émissions au-delà de 2035".

Ursula Von der Leyen

Le rôle des e-carburants

Revenons un peu en arrière : l'année dernière, l'Union européenne a approuvé une politique qui interdira la vente de nouvelles voitures émettant du CO2 à partir de 2035. Toutefois, la Commission européenne, sous l'impulsion de l'Allemagne, s'est engagée à créer un moyen légal de vendre de nouvelles voitures alimentées exclusivement par des e-carburants, même après 2035.

Cela permettrait aux constructeurs automobiles de continuer à vendre des voitures équipées de moteurs à combustion interne, mais avec une nouvelle génération qui fonctionnerait avec des carburants certifiés neutres en CO2.

Ce qui change maintenant

Le projet ne précise pas comment la politique sera révisée. Ursula von der Leyen, qui appartient au groupe PPE, cherche à obtenir l'approbation de la majorité des législateurs de l'UE pour un second mandat et a besoin du soutien du groupe PPE pour obtenir une majorité.

Convaincre des groupes comme les socialistes et les démocrates, qui s'opposent à l'affaiblissement des politiques européennes de lutte contre le changement climatique, ne sera pas chose aisée et dépendra en grande partie des équilibres politiques qui se mettent en place ces dernières semaines. Suivez-nous pour savoir ce qui va se passer.