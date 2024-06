À l'heure où l'adoption massive des véhicules électriques semble imminente, les biocarburants représentent une lueur d'espoir pour les adeptes des moteurs à combustion. En théorie, un carburant abordable, durable, facilement disponible et brûlant proprement permettrait aux moteurs à combustion interne de vivre indéfiniment.

Mais il y a un problème : bien que les biocarburants soient déjà en cours de production, il faudra attendre une éternité avant de pouvoir en acheter à la station-service la plus proche.

"À l'heure actuelle, les coûts [de production des biocarburants] sont élevés", explique Renato Pereira, PDG de HIF USA, à Motor1. "Les coûts sont élevés parce que l'équipement est nouveau. Il s'agit d'une toute nouvelle technologie."

HIF, ou Highly Innovative Fuels, se décrit comme le leader mondial des biocarburants. Elle produit des carburants neutres en carbone dans plusieurs pays, destinés à être utilisés dans les voitures, les bateaux et les avions. Le mélange breveté de HIF, produit à partir d'hydrogène et de CO₂ grâce à l'énergie éolienne, peut être utilisé dans des voitures à gaz sans aucune modification du moteur, ce qui en fait un choix intéressant pour les passionnés qui veulent profiter de leur moteur à combustion interne tout en respectant l'environnement.

L'idée est séduisante, mais il faudra probablement encore des années pour que les carburants électriques de HIF soient suffisamment bon marché pour être proposés au plus grand nombre, car les moyens de production, de stockage et de distribution de ces carburants n'en sont qu'à leurs débuts. Les acheteurs moyens ne peuvent pas subventionner la construction de ces installations de production coûteuses ; ils exigeront un produit finalisé et abordable qui n'existe pas encore.

"Si vous êtes un particulier comme vous ou moi, vous pouvez dire : "Je suis prêt à payer un peu plus cher [pour le carburant électronique par rapport à l'essence conventionnelle]". Mais nous ne pouvons pas compter sur cela pour la construction", explique M. Pereira à Motor1. "Nous avons besoin soit d'un système par le biais d'une réglementation, soit de soutenir la construction de ces installations de production [par le biais d'investissements] afin que les coûts puissent baisser."

"Chaque fois que vous construisez une nouvelle installation, le coût diminue", ajoute-t-il.

La construction de ces installations de production pouvant prendre jusqu'à cinq ans, HIF a besoin de partenaires prêts à s'engager à supporter des coûts plus élevés dès le départ, avant la construction de l'installation.

"Pour construire [ces usines], nous avons besoin d'un engagement à long terme et d'un prix fixe", explique M. Pereira. Nous avons donc besoin que quelqu'un nous dise : "Je vous paierai tel montant pour tel carburant pendant 15 ou 20 ans", et nous pourrons alors nous appuyer sur cet engagement pour aller voir les banques afin qu'elles nous prêtent l'argent nécessaire à la construction de ces installations."

"À l'heure actuelle, les coûts [de production des biocarburants] sont élevés. Ils sont élevés parce que l'équipement est nouveau. Il s'agit d'une toute nouvelle technologie.

Porsche a fait œuvre de précurseur dans le secteur des biocarburants. Le constructeur automobile allemand a investi plus de 100 millions de dollars dans HIF Global depuis 2021 en échange d'une participation à long terme. Cet argent a permis de financer l'installation de validation du concept de HIF au Chili. À titre de preuve de concept et pour se faire connaître, Porsche a utilisé le carburant propre dans plusieurs de ses projets spéciaux. Lors d'une récente expédition sur le plus haut volcan du monde, Porsche a établi un record en atteignant l'altitude la plus élevée, grâce à une 911 Carrera 4S hautement modifiée fonctionnant à l'E-fuel.

"Nous nous considérons comme des pionniers dans le domaine des carburants électriques et nous voulons faire avancer la technologie", a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d'administration de Porsche R&D, dans un communiqué datant de 2022. "Il s'agit d'un élément constitutif de notre stratégie globale et claire en matière de développement durable."

Selon M. Pereira, ce n'est pas dans les voitures que les premiers biocarburants seront utilisés à grande échelle. C'est dans les modes de transport "sans alternative", comme les bateaux de navigation transatlantique et les avions de ligne, où l'adoption de la propulsion électrique intégrale est extrêmement improbable. C'est dans ces secteurs que les biocarburants présentent le plus d'avantages pour l'environnement, car aucun investissement massif n'est nécessaire pour modifier les méthodes de propulsion existantes.

Les gouvernements commencent à prendre conscience de ces avantages. L'Union européenne a demandé que les carburants durables représentent au moins 6 % du carburant pompé dans ses aéroports d'ici à 2030. D'ici à 2050, ce chiffre devrait atteindre 70 %. Aux États-Unis, un crédit de 1,25 dollar par gallon est accordé pour les mélanges de carburants durables qui réduisent les émissions d'au moins 50 %.

"Nous disposons d'un marché clair que nous pouvons desservir", déclare M. Pereira.

Paradoxalement, ce ne sont pas les compagnies aériennes elles-mêmes qui s'engagent dans ces accords à long terme avec des entreprises comme HIF, mais plutôt les compagnies pétrolières traditionnelles.

"La charge pèse principalement sur les sociétés de distribution de carburant, les compagnies pétrolières, car ce sont elles qui fournissent le carburant dans les aéroports", explique M. Pereira à Motor1. Nous nous adressons donc à elles et leur disons : "J'ai ce carburant, veuillez signer un accord à long terme à ce prix qui nous permettra de construire cette installation".

Les passionnés d'automobile espèrent donc qu'un investissement suffisant et une réglementation gouvernementale conduiront à la construction d'autres usines et, par conséquent, à la prolifération des carburants électriques. Si les modes de transport à essence "sans alternative" (c'est-à-dire les avions et les bateaux) sont poussés vers les biocarburants, que ce soit par la réglementation ou par les forces du marché, les prix baisseront pour tous les consommateurs.

À long terme, les fabricants de biocarburants s'efforcent d'atteindre un point où les biocarburants sont suffisamment bon marché pour égaler, voire dépasser, les prix de l'essence conventionnelle ; c'est le seul scénario dans lequel les biocarburants seraient largement adoptés par les particuliers, sauf intervention des pouvoirs publics.

Compte tenu de la lenteur du processus législatif et du temps nécessaire à la construction d'installations de production de biocarburants, il faudra un certain temps avant que les biocarburants ne se généralisent. M. Pereira ne sait pas quand il sera possible de se procurer son propre carburant durable. Probablement dans plusieurs années, voire dans plusieurs dizaines d'années. Nous serons là, clés de voiture en main, trappe a essence ouverte, à attendre avec impatience.