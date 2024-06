Le nombre d'immatriculations de voitures neuves en Europe a baissé en mai 2024, avec un total pour l'UE+AELE+Royaume-Uni de 1 092 901 unités contre 1 122 214 en mai 2023 (-2,6%). Ce recul n'affecte cependant pas trop le bilan depuis le début de l'année, qui maintient un solde positif de +4,6% avec 5 569 024 voitures neuves immatriculées depuis janvier 2024.

Le recul de mai 2024 est imputable au freinage de trois marchés importants pour le Vieux Continent, à savoir l'Allemagne (-4,3%), la France (-2,9%) et l'Italie (-6,6%). Le Royaume-Uni (+1,7 %) et l'Espagne (+3,4 %) restent toutefois positifs. Il convient également de mentionner la crise en Norvège, qui a enregistré -23,2% en mai et -14% depuis le début de l'année.

Parts de marché par propulsion

En termes de propulsions, le marché de l'Europe élargie (UE+AELE+Royaume-Uni) n'enregistre de croissance que pour les voitures hybrides (full et mild hybrid), qui ont atteint +15,4% en mai 2024, soit 332 772 unités.

Toutes les autres motorisations sont en baisse, à commencer par les voitures à essence, qui restent les plus vendues avec 384 753 voitures (-6,3 %), les électriques à 151 968 (-10,8 %), les diesels à 126 445 unités (-11,4 %), les hybrides rechargeables avec 73 757 plaques (-9,6 %) et les autres carburants à 23 206 (-19,2 %).

Qui a augmenté et qui a diminué

Parmi les grands groupes automobiles, les seuls à enregistrer une hausse en mai 2024 sont Toyota (+8,2 % et 81 175 unités) et Volvo (+26,4 % et 34 101 unités).

BMW (-12,7 %), Ford (-21,6 %) et Tesla (-35,9 %) ont enregistré les plus fortes baisses.