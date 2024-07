L'Union européenne est saisie de deux questions très importantes liées au secteur automobile : l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion en 2035 et les droits d'importation sur les voitures chinoises.

Ces deux questions sont très sensibles et les décisions qui seront prises aujourd'hui auront des répercussions importantes sur l'industrie et l'économie au niveau international. Sur le premier point, le Parti populaire européen souhaite modifier les règles qui ont été appliquées jusqu'à présent. Sur le second point, une source gouvernementale citée par Reuters, mais restée anonyme, affirme que l'Allemagne, dont les constructeurs automobiles réaliseront un tiers de leurs ventes en Chine en 2023, souhaite mettre fin aux droits de douane.

La France a été l'un des plus fervents défenseurs des droits de douane chinois, mais elle est maintenant aux prises avec le scrutin électoral. Cependant, bien que le jeu soit encore ouvert, une décision rapide devra être prise. Demain, le 4 juillet, les droits provisoires sur les véhicules électriques produits en Chine entreront en vigueur. Pékin a demandé une remise à plat mais le dialogue entre chaque partie n'est pas facile.

Pendant ce temps, alors que l'Europe se calme avec les nombreuses élections dans plusieurs pays, la menace de contre-mesures de la part du gouvernement chinois se rapproche de plus en plus.

Quels sont les pays pour et les pays contre ?

Pour la Commission, les droits de douane sont nécessaires pour contrer les prêts bon marché et autres subventions que le gouvernement chinois aurait accordés à ses constructeurs automobiles afin de maintenir les coûts des véhicules à un niveau bas, l'objectif ultime étant donc de créer des conditions de concurrence équitables.

L'Allemagne souhaiterait négocier avec la Chine parce que ses constructeurs automobiles soutiennent que l'augmentation du coût des véhicules électriques pour les consommateurs compromet l'objectif de l'UE d'être neutre en carbone d'ici 2050 et, plus important encore, parce que les représailles de Pékin pourraient entraîner des droits de douane supplémentaires sur les exportations de voitures de luxe de l'UE (ainsi que sur d'autres produits, notamment le cognac et la viande de porc), ce qui serait néfaste pour le marché.

Reuters a interrogé les gouvernements de l'UE et la plupart des pays sont encore en train de peser le pour et le contre d'une escalade du conflit commercial. La France, l'Italie et l'Espagne, qui représentent 40 % de la population de l'UE, ont déclaré qu'elles soutiendraient les droits de douane. "L'Europe doit se défendre si nos entreprises sont lésées et ne sont pas compétitives à armes égales", a déclaré le ministère espagnol de l'économie à Reuters.

Selon d'autres sources officielles et gouvernementales, la République tchèque, la Grèce, l'Irlande et la Pologne discuteraient encore de la question, tandis que la Belgique et les Pays-Bas seraient dans l'expectative, étant donné qu'ils sont confrontés à de nouvelles élections internes.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La question sera soumise aux membres lors d'un vote consultatif dans les semaines à venir et il s'agira du premier test officiel de soutien dans une affaire historique pour la Commission. Comme le rappelle l'agence de presse, les membres de l'UE voteront également en octobre sur la question de savoir si la Commission, à l'issue de l'enquête en cours, proposera des droits de douane pluriannuels.

Quelle que soit l'issue de cette affaire, il est évident qu'elle sera décisive pour les relations futures entre l'Europe et la Chine. "Pour être honnête, il s'agit également d'un message destiné tout particulièrement à la chancellerie allemande", a déclaré Alicia Garcia Herrero, chercheuse principale au sein du groupe de réflexion économique Bruegel, basé à Bruxelles. Le résultat déterminera également les relations internes au sein de l'Union elle-même.