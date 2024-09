Cela fait plus d'un an que Ford a présenté la Mustang GTD, qui a fait ses débuts en promettant plus de 800 chevaux et une ligne rouge à 7 500 tr/min. Aujourd'hui, nous disposons des chiffres officiels et les statistiques réelles sont encore plus impressionnantes que ce que Ford avait promis au départ.

Le moteur V8 suralimenté de 5,2 litres de la Mustang GTD produit désormais 815 chevaux et 900 Nm de couple, ce qui en fait la Mustang de série la plus puissante de tous les temps. C'est plus de chevaux par litre que la Porsche 911 GT3 RS, que Ford cite spécifiquement. Et cette Mustang peut atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h.

Ford

Les ingénieurs de Ford sont parvenus à ces chiffres impressionnants en installant une poulie de suralimentation plus petite et en révisant l'admission et l'échappement. Le moteur est également équipé d'un système d'huile à carter sec, une première pour la Mustang, qui permet d'augmenter le régime maximal du moteur de 100 tr/min pour atteindre 7 650 tr/min.

Le rapport de poids est presque parfait (50-50) grâce à la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports située à l'arrière. Un arbre de transmission en fibre de carbone transfère la puissance du moteur V8 aux roues, où la suspension arrière semi-active à poussoirs intérieurs, visible à travers la cloison arrière, permet de garder le contrôle. La suspension avant est constituée d'un bras court et long.

Ford maintient le poids total de la voiture grâce à l'utilisation intensive de la fibre de carbone, que l'on retrouve sur le splitter avant, le capot, les ailes, les seuils de porte, le toit, le coffre et le diffuseur arrière. Les acheteurs peuvent encore améliorer l'aérodynamisme et le poids de la voiture grâce à un pack performance optionnel qui ajoute des plans de plongée, un grand splitter, un système de réduction de la traînée et des jantes en magnésium de 20 pouces.

Ford

Ces chiffres devraient aider Ford dans ses efforts pour boucler le Nürburgring en moins de sept minutes. Il s'agira d'une expérience de conduite que très peu de gens pourront vivre. Le constructeur automobile n'a pas révélé le nombre de voitures qu'il produira, mais il a reçu plus de 7 500 demandes d'acheteurs intéressés en seulement 37 jours.

Pour les intéressés, ils devront débourser au moins 325 000 dollars pour acquérir cette Mustang très spéciale.