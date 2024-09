Les premières Ford Mustang sont les modèles 1964.5, puisqu'elles ont été mises en vente en avril 1964. L'une d'entre elles a été vendue quelques jours avant la présentation officielle de la voiture, mais elle était loin d'avoir la puissance de la pony car présentée ici. En effet, le capot de cette voiture est équipé d'un moteur Ford GT40 détourné, installé pour permettre à la voiture de prendre la tête du peloton lors des 500 miles d'Indianapolis en 1964.

Il ne s'agit pas de l'une des rares répliques de Mustang construites à l'époque. Il s'agit de la véritable voiture utilisée sur la piste d'Indianapolis. Bill Ford, président exécutif de Ford, a récemment emmené la 'Stang spéciale dans l'émission Jay Leno's Garage, où il a raconté comment cette Mustang de première production a vu le jour.

"Presque tout dans cette voiture a été modifié pour l'Indy", explique Bill Ford à Jay Leno dans la vidéo. "La Mustang normale ne pouvait tout simplement pas atteindre la vitesse requise, qui était de 225 km/h."

À un mois de la course, trois Mustang 1964.5 ont donc été choisies et envoyées chez Holman-Moody en Caroline du Nord pour y être modifiées. Le V8 de base de 260 pouces cubes et 164 chevaux a été remplacé par une version modifiée du moteur de l'ancienne Ford GT40. Selon Ford, la puissance a été portée à 450 chevaux, tandis qu'une boîte de vitesses manuelle modifiée a été installée pour gérer le tout.

En regardant la voiture, elle ne semble pas différente des autres Mustang décapotables de l'époque. Cependant, lorsque Leno la fait démarrer, elle a clairement le grondement d'une vieille GT40. Comme d'habitude, il prend le volant avec Ford sur le siège passager. Nous avons droit à plusieurs tours de piste autour d'un aéroport en activité avant que le duo ne s'aventure sur la voie publique. Peut-être que Monsieur Ford était un peu nerveux à l'idée d'emmener une Mustang Pace Car d'une valeur inestimable dans la circulation de la Californie. Des trois modèles originaux, c'est le seul qui existe encore.

Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux que des caméras aient pu immortaliser le moment. Installez-vous confortablement, montez le volume et appréciez les sonorités douces d'une voiture emblématique dotée d'un moteur vraiment cool.

