La Ford Mustang GTD est en passe de devenir l'une des voitures les plus cool des années à venir. Les derniers essais du coupé (dévoilé à Monterey l'an passé) sont en cours, les ingénieurs enchaînant les tours au Nürburgring. Son look et le son qu'elle produit sont un régal.

La chaîne YouTube CarSpyMedia a filmé deux prototypes de la Mustang GTD en train de rouler sur la Nordschleife lors d'une récente séance d'essais. Aucune des deux voitures ne semble se retenir et elles semblent bien marcher sur certaines des sections les plus rapides du circuit.

Mais ce n'est pas la première fois que nous voyons la GTD sur le circuit du Nürburgring. Début juin, nous avions déjà vu un prototype, peint en noir, sillonner le bitume de manière aussi agressive. Cette fois, il y a eu quelques changements notables, notamment au niveau de l'échappement. Les gros embouts carrés ont été remplacés par des ouvertures plus petites en forme de cercle, probablement pour faire taire le V8 suralimenté de 5,2 litres qui, selon Ford, produira plus de 800 chevaux.

Bientôt un tour sérieux au Nürb ?

La voiture bleue, qui a fait sa première apparition au Festival de vitesse de Goodwood plus tôt cette année, arbore toujours les autocollants de l'épreuve de course de côte. Sur certaines photos, la voiture porte un couvercle de coffre différent qui semble être fait en carbone.

Que ce soit la voiture bleue ou la voiture noire, on ne peut nier l'excellente sonorité de la GTD. Grâce à l'échappement plus silencieux, il est facile d'entendre le gémissement du compresseur venant du capot. La boîte-pont à double embrayage montée à l'arrière et la suspension à tige de poussée inspirée des voitures de course en font également une voiture très performante.

On ne sait pas encore quand ni si Ford tentera de réaliser un chrono au tour du Nürburgring avec la Mustang GTD. Mais nous ne serions pas surpris de la voir franchir la barrière des sept minutes, compte tenu de son équipement impressionnant.