Après avoir fermé la fenêtre de candidature pour la Mustang GTD aux États-Unis et au Canada, Ford accepte désormais les demandes pour son modèle haut de gamme en Europe, au Mexique et à Porto Rico. Vous avez jusqu'au 19 juillet pour exprimer votre intérêt, mais préparez-vous à débourser beaucoup d'argent pour la voiture de sport américaine.

Ford a mis en place une page dédiée où nous avons constaté des écarts de prix majeurs d'un pays de la zone euro à l'autre. En raison des différentes taxes locales, la Mustang GTD coûte plus de 360 000 € en France, mais elle dépasse même les 525 000 € en Autriche ! À Porto Rico, cependant, le prix correspond à celui du marché américain, mais il n'y a pas de quoi pavoiser non plus.

Ce sont les Canadiens qui obtiennent la meilleure offre en payant "seulement" 440 000 CDN soit environ 299 000 €, mais les carnets de commandes sont déjà fermés. Ford a annoncé que la production pour les États-Unis et le Canada devrait commencer à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année prochaine. Il y a suffisamment de commandes pour rester occupé pendant toute la durée des années modèles 2025 et 2026.

Le démarrage de la production européenne est estimé pour le printemps prochain. Mais les acheteurs locaux doivent non seulement payer beaucoup plus pour la GTD, mais la voiture pourrait ne pas être légale sur tous les marchés. Ford mentionne que la Mustang au look colérique est actuellement en cours d'homologation, mais qu'elle pourrait finir comme un modèle uniquement destiné à la piste dans certains pays.

Les clients acceptés par l'entreprise, à signer leur nom sur la ligne pointillée, seront informés si leur voiture aura ou non une plaque d'immatriculation. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les prix de la Mustang GTD disponibles pour le moment. Il convient de noter que les Européens doivent se faire livrer en Espagne...