La Mustang se rendra au Mans en version de course GT3, et pour marquer l'occasion, Ford nous donne de nouvelles informations sur la version homologuée pour la route. Outre un premier aperçu de l'intérieur de la Mustang GTD, nous apprenons que plusieurs packs d'options seront disponibles. L'un d'entre eux est un pack performance.

Appelé simplement « Performance pack », les améliorations portent sur le poids et l'aérodynamisme. Le bouclier avant reçoit des ailettes plongeantes et un grand becquet, tandis qu'à l'arrière, un système de réduction de la traînée est ajouté à l'imposant aileron arrière. Des volets sous la carrosserie font également partie de l'ensemble, ainsi qu'un pack Lightweight qui supprime l'insonorisation. C'est également ainsi que l'on obtient les jantes en magnésium de 20 pouces que l'on voit sur la voiture photographiée ici et qui portent une nouvelle teinte de peinture appelée Chroma Flame.

Ford ne mentionne pas la raison pour laquelle une amélioration des performances est proposée sur la Mustang la plus performante, ni son coût. Mais Ford affirme que ce pack sera essentiel pour aider la GTD à réaliser un tour en moins de sept minutes sur le Nürburgring.

"De nombreuses voitures de sport excellent dans un domaine. Mais pour qu'une voiture réalise un tour rapide sur le Nürburgring, elle doit être excellente dans tous les domaines", a déclaré Greg Goodall, ingénieur en chef de la Mustang GTD. "Les virages, l'adhérence, le freinage, l'accélération, il n'y a pas un seul domaine où elle ne peut pas briller."

En plus du pack Performance et du pack Lightweight, Ford proposera la GTD dans une série spéciale Carbon qui laisse la carrosserie en fibre de carbone non peinte sur le capot, le toit et certaines parties du hayon. Elle ajoute également une finition Magnetite aux jantes, qu'elles soient en aluminium ou en magnésium. Elle peut être associée à l'une des six couleurs extérieures standard, dont la couleur Chroma Flame mentionnée plus haut.

Nous avons également un premier aperçu de l'intérieur de la GTD. Les écrans de 13,2 et 12,4 pouces, intégrés comme sur les versions Premium, donnent une impression de Mustang. La GTD reçoit des sièges Recaro de série, des graphiques spéciaux pour les écrans, des palettes de changement de vitesse en titane et deux nouveaux boutons sur la console centrale. L'un d'entre eux permet d'accéder aux différentes applications Track proposées sur la GTD. L'autre active la fonction de levage de l'essieu avant. Un volant spécifique à la GTD est installé, par ailleurs nous avons déjà pu constater la présence d'une vitre transparente à l'arrière permettant d'observer la suspension à biellettes en action.

Ford prévoit une production de deux ans pour la GTD. Aucun chiffre de production officiel n'est indiqué, mais les estimations tournent autour de 1 400 exemplaires. Le prix est également une estimation à ce stade, mais il ne sera pas inférieur à 325 000 dollars (300 000 euros). Malgré cela, Ford a reçu plus de 7 500 demandes de personnes intéressées par l'achat d'un véhicule aux États-Unis et au Canada. Ce processus est désormais clos, mais les demandes pour les acheteurs en Europe sont sur le point de commencer.